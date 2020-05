Belen Rodriguez si depila davanti ai suoi follower, ma nasconde un segreto [FOTO]

Belen Rodriguez ricorre al fai da te

Come tutti gli italiani anche Belen Rodriguez è impossibilitata a recarsi dal parrucchiere e nei centri estetici perché sono chiusi. In attesa che quest’ultimi riaprono, la soubrette argentina ha deciso di agire da sola a casa. Ovviamente occorre avere sempre una pelle liscia ma sulla epilazione a luce pulsata, la moglie di Stefano De Martino nasconde un segreto.

Di cosa si tratta? Senza ombra di dubbio la conduttrice di Tu si que vales ha un fisico perfetto, ma anch’essa dopo oltre due mesi di quarantena per Covid-19 ha bisogno di interventi di pulizia, soprattutto nella zona delle gambe. Senza nessun timore, la madr di Santiago ha mostrato ai follower come si depila gli arti inferiori.

La soubrette argentina si depila in casa

Da quando Stefano De Martino è partito per Napoli, Belen Rodriguez non è particolarmente attiva su Instagram. Quelle poche volte che è presente condivide delle Stories nelle quali non c’è il figlio Santiago. Di recente, però, la soubrette argentina ha spiazzato tutti i suoi seguaci postando delle clip davvero uniche e inusuali. La donna ha deciso di depilarsi le gambe, ma non ha utilizzato nessuna ceretta, né rasoio e nemmeno creme depilatorie.

La sorella di Cechu ha un suo metodo personale, ovvero la luce pulsata, la stessa che viene utilizzata dagli estetisti. In pratica Belen adotta un trattamento definitivo che allenta la ricrescita del pelo. I filmati in questioni li ha realizzati in bagno, da sola, con le infradito poggiate sul tappetino. (Continua dopo le foto)

1 di 3

Belen Rodriguez pubblicizza un macchinario a luce pulsata

Ovviamente i suoi follower di Instagram le hanno fatto una serie di domande e Belen Rodriguez ha risposto a tutte. Ad esempio la donna ha confidato che aveva realizzato solo una seduta con la luce pulsata prima della quarantena e poi ha dovuto smettere.

Naturalmente la moglie di Stefano De Martino stava pubblicizzando l’apparecchio di un brand specifico. Infatti realizzando il tutorial su come utilizzare l’epilatore a luce pulsata nel modo corretto, la conduttrice Mediaset fa vedere ai seguaci come lo usa passandolo più volte sulle gambe, mostrando la marca dell’apparecchio.