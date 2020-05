Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati? Lei svela tutto su Instagram (FOTO)

In queste ore, a finire nel mirino del gossip sono stati Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, che si sono conosciuti al tempo del Grande Fratello, si sono subito innamorati ed hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.

Ad ogni modo, entrambi spesso hanno un modo di affrontare la relazione che lascia un po’ stupiti i follower. In questi giorni, ad esempio, la fanciulla ha fatto ritorno a Milano, ma il suo compagno non le ha minimamente dato attenzioni. Questo ha fatto sorgere il sospetto che qualcosa non vada.

La possibile crisi tra Luca Onestini e Ivana

I social, orma, sono in grado di rivelarci davvero molto delle persone. A creare particolare sgomento, ad esempio, sono stati Luca Onestini e Ivana Mrazova, i quali pare possano essere in crisi. I fan più attenti si sono subito resi conto che è da circa un mese che l’ex tronista di Uomini e Donne non menziona la sua compagna sui social. Ad incrementare ulteriormente i sospetti, poi, ci sono stati degli accadimenti verificatisi in questi giorni.

Ivana, infatti, si è allontanata da Milano per un po’ di tempo e solo ieri vi ha fatto ritorno. La prima cosa che gli utenti ci si aspettavano era quella di vedere la donna riabbracciare il suo compagno. Questo, però, non è avvenuto e potrebbe esserci più di una spiegazione. La principale è che, a causa dell’emergenza sanitaria, la Mrazova è costretta a mettersi in isolamento fiduciario per 14 giorni. Solo una volta che sarà terminato questo periodo, potrà riabbracciare il suo uomo.

La risposta della Mrazova

Molti utenti, però, ci hanno visto dietro questa necessità solo una scusa. Sono davvero in molti a credere che questo sia un pretesto dei due giovani per portare alla lunga la confessione in merito alla loro separazione. Ad ogni modo, se questo era il pensiero dei fan fino a ieri sera, questa notte è arrivata una spiegazione. Ivana, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories in cui compare anche Luca Onestini.

Si tratta di uno scatto risalente all’11 maggio 2018 che ritrae la coppia mentre si gode allegramente un viaggio alle Maldive. La fanciulla ha aggiunto una piccola didascalia allo scatto in cui ha scritto che si tratta di un ricordo e poi ha aggiunto un cuore rosso. Questo, dunque, pare mettere nettamente a tacere tutti i rumors inerenti una possibile crisi tra Onestini e la Mrazova.