Uomini e donne, L’alchimista è innamorato di Giovanna sin da bambino?

Con la versione “speciale” di Uomini e Donne che abbiamo visto in onda da metà aprile per circa due settimane, abbiamo conosciuto l’Alchimista. Si tratta di un giovane arrivato nel programma per corteggiare, dapprima soltanto via chat, la bella Giovanna Abate. Sin dal primo momento il ragazzo non ha svelato il suo nome ma si è mostrato, in alcune foto, senza mai inquadrare il volto.

Questo atteggiamento è proseguito anche con il ritorno della trasmissione in studio. L’Alchimista, stavolta, è arrivato con il viso coperto da una maschera di Salvador Dalì e con la voce modificata elettronicamente. Di lui si è continuato a sconoscere il nome incrementando l’attenzione nei suoi confronti. Adesso, però, arrivano nuovi indizi su di lui che ci parlano persino di una conoscenza pregressa con la tronista.

L’Alchimista, un ex di Giovanna Abate

L’atteggiamento così misterioso dell’Alchimista ha attirato, come anticipato, tutte le attenzioni su di lui. Tutti si chiedono, a questo punto, quale sia l’identità del ragazzo e, soprattutto, perché questo nascondersi dietro la maschera. Lui stesso ha provato a dare una spiegazione a questa scelta affidandola all’importanza che Giovanna lo conosca prima per le sue qualità interiori che per quelle prettamente estetiche.

In base a quanto trapelato nelle ultime ore, poi, l’Alchimista potrebbe essere un ex flirt della tronista ed avrebbe scelto di mascherarsi soprattutto per non farsi riconoscere. Possibile, però, che la ragazza non avrebbe riconosciuto un ex magari da movenze, modo di camminare o atteggiamenti? Non è chiaro! Quel che è certo è che fonti abbastanza credibili parlano di una conoscenza che fonda le sue radici lontano nel tempo. I due ragazzi, addirittura, si conoscerebbero da bambini e l’Alchimista era segretamente innamorato di Giovanna già da allora.

Chi c’è sotto la maschera

L’Alchimista, in base a quanto trapelato sul web, ha da adesso anche un nome ed un cognome. Si chiamerebbe Davide Bosolo e a provare la sua corrispondenza con il personaggio mascherato sarebbero alcuni dettagli importanti. Partiamo dal tatuaggio sul dito di una mano che ne raffigura una bilancia, il suo segno zodiacale. Lo stesso tatuaggio, seppur nascosto in parte, si è visto sulla mano del corteggiatore misterioso.

A confermare che dietro la maschera c’è Davide sarebbe stata anche la sua ex fidanzata che si è pronunciata sulla questione negli ultimi giorni. Lo vedremo oggi! Nel frattempo, comunque, Giovanna Abate prosegue il suo percorso accettando nuovamente il corteggiamento di Sammy Hassan.