Loredana Lecciso, spacco e scollatura vertiginosa: l’abito color oro si apre sempre più [FOTO]

Loredana Lecciso e la reunion con Al Bano

Dopo la reunion, Loredana Lecciso ed Al Bano insieme ai figli Jasmine e Bido stanno trascorrendo questo periodo molto difficile a Cellino San Marco. Qualche giorno era la Festa della mamma e i tre ragazzi, ovvero anche Brigitta Cazzato che è a Milano hanno fatto una bella dedica all’ex soubrette salentina.

Quest’ultima, però, ha lasciato di stucco tutti coloro che la seguono su Instagram condividendo uno scatto mozzafiato. Nelle ultime settimane su Canale 5 la donna ha postato una serie di foto che la ritraggono al fianco del Maestro Carrisi, immersi nella tenuta che quest’ultimo ha costruito con tanti sacrifici.

La compagna di Al Bano e il vestito succinto in occasione della Festa della mamma

Loredana Lecciso ha infiammato Instagram con un’immagine davvero seducente. Quale sarà stata la reazione di Al Bano? Nello specifico l’ex showgirl salentina appare con un vestito grigio luccicante ed è appoggiata ad un muretto e con la mano tiene la ringhiera. L’occhio dei follower si è indirizzato sullo stacco di coscia della donna.

Gambe chilometriche e bellissime che si adagiano sul pavimento del terrazzo. stando all’hashtag utilizzato, #memories, sembra che la foto in questione non sia recente ma realizzata un po’ di tempo fa. Un contenuto molto particolare visto che lo ha postato in occasione della Festa della mamma. (Continua dopo il post)

Il regalo di Brigitta, Jasmine e Bido alla madre Loredana

Una Festa della mamma molto particolare per Loredana Lecciso. Infatti quest’ultima ha al suo fianco solo Jasmine e Bido avuti da Al Bano. Mentre la sua primogenita Brigitta Cazzato è rimasta a Milano e al momento per via del Dcpm non può spostarsi in Puglia. Nel frattempo l’ex soubrette leccese ha ricevuto una meravigliosa sorpresa nella giornata dedicate alle mamma.

Si è ritrovata un bel mazzo di rose rosse. Ma chi è stato ad inviarle quei fiori? Il mistero è stato svelato immediatamente: sono stati i tre amatissimi figli. A testimoniarlo è la stessa compagna del Carrisi attraverso una Storia su Instagram. Eccola: