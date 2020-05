Arrestato Daniele Santoianni, ex gieffino accusato pesantemente

La giornata di oggi si è aperta con una notizia che ha lasciato a bocca aperta tutti i fans del Grande Fratello. Un ex concorrente, infatti, è stato coinvolto in un’azione dei finanzieri ed è stato arrestato con un’accusa pesantissima. Stiamo parlando di Daniele Santoianni, partecipante alla decima edizione del reality.

L’adesso 39enne ed ex broker finanziario è stato arrestato dalla Guardia di Finanza che ha condotto un’operazione antimafia tra Milano e Palermo. L’accusa è pesantissima ed è quella di essere il prestanome di importanti famiglie mafiose (i Ferrante e i Fontana) in attività commerciali di cialde e capsule di caffè. Attualmente Daniele Santoianni è ai domiciliari in attesa del processo che lo vedrà imputato per riclaggio.

Daniele Santoianni, come è stato arrestato

Daniele Santoianni è tra gli arrestati dalla Guardia di Finanza in un’operazione antimafia che si è snodata tra le città di Milano e di Palermo. Insieme a lui risultano coinvolte, a vario titolo, altre 90 persone in quella che è una delle operazioni più ingenti dell’anno. A dare il via a tutto sono state alcune intercettazioni legate alle attività illecite di alcune note famiglie mafiose della città di Palermo.

L’accusa con la quale, adesso, Santoianni è ai domiciliari è molto pesante. I magistrati e gli inquirenti, infatti, ritengono che abbia un ruolo di primaria importanza nelle operazioni di riciclaggio delle famiglie mafiose tra le città di Palermo e Milano. Il 39enne si trova, come anticipato, agli arresti domiciliari e sta rischiando davvero molto grosso. Il processo si svolgerà a breve.

La carriera sventata

Daniele Santoianni, classe 1981, aveva intrapreso la carriera di broker finanziario. Il settore della finanza, come da lui stesso ribadito più volte, lo ha sempre attirato molto e rappresentava una delle sue più grandi ambizioni. Prima di partecipare al Grande Fratello lavorava in alcune discoteche lombarde per le quali aveva assunto il ruolo di PR.

Una volta entrato nella casa più spiata d’Italia, Daniele Santoianni ha provato a dare la svolta alla sua vita entrando a far parte del mondo dello spettacolo. Come sia andata in realtà lo sappiamo bene! Se, infatti, all’interno della casa era riuscito a farsi notare per la sua schiettezza, una volta uscito è presto entrato nel dimenticatoio.

Quello che vedeva come un futuro da manager era svanito nel nulla ma nessuno, men che meno i fans del reality, avrebbe mai pensato di vederlo intrigato in vicende di tale gravità.