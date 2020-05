Il Paradiso delle signore replica 13 maggio: importante compito per Gabriella

Nel corso della puntata di mercoledì 13 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella Rossi riceverà un incarico molto importante. Intanto, al grande magazzino tutti sono in fermento per riorganizzare la situazione a seguito del furto subito.

I piani di Riccardo e Nicoletta, invece, stanno per essere radicalmente scombussolati dall’arrivo di una persona inattesa. Rocco, dal canto suo, continuerà a mostrarsi particolarmente ostile ai ritmi della movida milanese.

L’importante compito di Gabriella al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, nella puntata del 13 maggio, vedremo che tutti i protagonisti di renderanno utili per rimediare ai danni del furto. Il ritrovamento del materiale, ovviamente, farà tirare un sospiro di sollievo a tutti, ma ci sarà ancora molto lavoro da fare. Per l’occasione, quindi, Vittorio affiderà alla nuova stilista Gabriella Rossi un compito molto importante. La giovane dovrà realizzare una collezione interamente targata con il marchio del grande magazzino.

Per la giovane si tratterà di un’occasione imperdibile ma, allo stesso tempo, di un incarico molto incombente e serio. Proprio in virtù di tutto ciò, la giovane deciderà di chiedere l’aiuto a mani più esperte come quelle di Agnese. Su di un altro versante, invece, vedremo che Rocco avrà un battibecco con Salvatore. Il nuovo arrivato non riuscirà proprio ad ambientarsi al clima e ai ritmi di Milano. A nulla serviranno i tentativi del cugino di riuscire a porlo sulla retta via.

Spoiler 13 maggio: imprevisto per Nicoletta

In casa Cattaneo, invece, si respirerà un clima parecchio teso. Nicoletta sarà molto provata e distratta. La fanciulla non riuscirà a fare altro che pensare ai momenti di passione trascorsi con Riccardo. Durante il momento della colazione, tutti si renderanno conto che ci sia qualcosa di diverso negli occhi della protagonista. Da un lato, la donna dovrà ottemperare ai suoi doveri di madre e di moglie. D’altro canto, però, avrà la mente assopita dal prossimo incontrò che avrà con il giovane Guarnieri.

Tuttavia, i piani d’amore dei due giovani verranno scombussolati da una sorpresa inattesa. Nell’episodio del 13 maggio del Paradiso, infatti, vedremo che arriverà la madre di Cosimo. Con la suocera tra i piedi per Nicoletta sarà molto difficile organizzare nuovi incontri con il suo amante.