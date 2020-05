Uomini e Donne: Paola Frizziero svela il vero motivo della fine della relazione con Salvatore Angelucci

Sono passati tanti anni, ma è ancora tanta la curiosità verso i motivi che hanno portato alla separazione tra Salvatore Angelucci e Paola Frizziero. Lei ne ha parlato recentemente

Uomini e Donne: Paola Frizziero è tornata a parlare di sé dopo tanti anni

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente il periodo d’oro del programma in cui si sono formate coppie che ancora oggi vivono nella mente delle persone anche se non stanno più insieme. Questo è il caso, ad esempio, di Paola Frizziero e Salvatore Angelucci.

Lui era il tronista, lei la corteggiatrice. Tra loro c’è stato un rapporto molto conflittuale, ma alla fine lui ha deciso di sceglierla. Le cose non sono andate bene per lei perché non godeva dell’approvazione di Karina Cascella, opinionista e migliore amica di Salvatore. Paola ne era gelosa, secondo lei c’era qualcosa di più tra loro. In effetti, dopo alcuni mesi Paola e Salvatore si sono lasciati, lui ha iniziato una relazione con Karina dalla quale ha avuto una bambina.

A distanza di anni, Paola è tornata a parlare di sé. In tutto questo tempo ha preferito allontanarsi dal mondo del gossip. Tuttavia, nonostante le difficoltà della vita come la perdita del padre per SLA, ha ritrovato l’amore con Francesco. Si sono sposati l’anno scorso e adesso sono in attesa di un bambino.

Paola: ‘Ecco perché io e Salvatore ci siamo lasciati’

Paola in un recente intervento su YouTube ha parlato della sua vita e del periodo in cui corteggiava Salvatore Angelucci. Per lei lui era il principe azzurro e lei la ragazza della porta accanto. Ha usato tutti gli strumenti che aveva e alla fine è riuscita a farsi scegliere, vivendo una convivenza con lui a Milano per 8 mesi.

Purtroppo, per sua stessa ammissione, per i sei mesi di corteggiamento Paola aveva idealizzato Salvatore e poi vivere insieme a lui le ha fatto capire che non era la persona che pensava e che non era innamorata di lui. Questo la portava ad essere insoddisfatta e pesante nel rapporto e dopo qualche tempo lo stesso Salvatore ha preso una decisione importante.

Ha parlato con Paola e le ha detto che doveva prendere in mano la sua vita, era una bravissima persona, legata alla famiglia, con l’Università da concludere quindi forse doveva tornare a Napoli. Lei ha fatto proprio così. Questo l’ha fatta soffrire molto, ma adesso la sua vita sta prendendo decisamente una piega migliore.