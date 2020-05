Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli sbotta su Avanti un altro: “E’ una contraddizione…”

Sonia Bruganelli sbotta su Instagram

Da oltre due mesi nella fascia preserale di Canale 5 vanno in onda le repliche di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Una scelta presa da Mediaset a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. Ovviamente i telespettatori aspettano con ansia le puntate inedite che, stando alle dichiarazioni di Sonia Bruganelli potrebbero arrivare molto presto.

Infatti la moglie del conduttore ha dato dei nuovi aggiornamenti, facendo delle precisazioni: “Siamo di nuovo in SDL, oggi stiamo riprendendo con le dovute distanze, ecc perché sennò ci massacrano. Però dovete anche capire che ci chiedete tutti quando ricomincia Avanti un altro. Le puntate nuove, però se poi quando cominciamo a lavorare rompete le scatole. Perché non dovremmo avere iniziato diciamo che è un po’ una contraddizione in termini”.

Avanti un altro sta per tornare in televisione

In poche parole Sonia Bruganelli, attraverso una foto condivisa sul suo profilo Instagram ha detto che stanno iniziando a lavorare. Sembra proprio che Avanti un altro andrà in onda per tutta l’estate in modo da dare alla possibilità a Gerry scotti di iniziare a registrare le nuove puntate di Caduta Libera.

Il game show doveva prendere il via in primavera, ma a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 è stato rinviato il tutto. La famiglia Bonolis, quindi, ha ripreso a lavorare dietro le quinte, attraverso la SDL Tv. Si tratta della tv web che appartiene alla Bruganelli e che fornisce contenuti delle trasmissioni di Paolo e si occupa anche dei vari casting.

Ascolti tv del game show di Avanti un altro di lunedì 11 maggio 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 3.373.000 spettatori (19.3%) mentre L’Eredità per l’Italia ha raccolto 4.629.000 spettatori (21.8%). Invece su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.541.000 spettatori (15.3%).

Mentre Avanti un Altro! ha interessato 3.699.000 spettatori (18.3%). Le puntata inedite del game show di Flavio Insinna continuano a battere il quiz tv Mediaset capitanato dalla coppia Paolo Bonolis e il Maestro Luca Laurenti.