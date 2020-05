Aldo Bassi volto noto della musica jazz è morto a 58 anni

Morto Aldo Bassi, il celebre trombettista jazz era malato da tempo, lascia un grande vuoto nel mondo della musica

E’ scomparso Aldo Bassi, il trombettista si è spento nella sua casa di Latina nella giornata di ieri, alle ore 18. Trombettista e anche eccellente compositore, Bassi aveva 58 anni, ma la sua malattia lo ha portato via molto presto.

La famiglia stessa del musicista aveva detto che Bassi si stava consumando poco a poco, e aveva chiesto di fare una veglia a distanza. Un appello accorato quello della famiglia, che stava assistendo alla fine di un personaggio di grande spessore.

Tuttavia, la famiglia ha fatto sapere che se n’è andato sereno, abbracciato dai suoi cari, e dall’affetto dei suo pubblico. Nativo di Roma, il musicista era parte del collettivo 52nd Jazz Latina e nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi artisti. Tra questi vi sono Manuel De Sica, Pierpaolo Ranieri ed Ennio Morricone.

Aldo Bassi era malato da tempo

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dai tantissimi amici ma anche da parte di conoscenti. Paolo Fresu, anche lui trombettista, ha voluto ricordarlo per la sua musica ma anche per i suoi occhi che ha definito gentili. L’artista ha detto che per il jazz italiano la morte di Aldo Bassi è davvero una grande perdita.

Anche la cantante Nicky Nicolai ha voluto ricordare con un messaggio l’amico. Di lui ha detto che gli mancherà sicuramente e che suonare con lui era una certezza. La cantante lo ha definito aperto ed accogliente, delicato ed educato, sempre disponibile e pronto ad ascoltare. Anche l’assessore alla cultura Silvio Di Francia ha ricordato il trombettista e si è detto profondamente dispiaciuto per la sua scomparsa.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Bassi

Tanti dunque i messaggi di affetto e di cordoglio giunti per la scomparsa di Aldo Bassi. Il compositore aveva stretto un forte legame con Latina e aveva animato la scena jazzistica del comune. Bassi era diventato famoso a livello internazionale, ha creato diversi gruppi e le sue formazioni lasciavano il segno. Stupendi i suoi album, Distanze, L’Incontro, Muah!, New Research, Sirio e molti altri.

A ricordarlo sono anche altri due artisti, il pianista Danilo Rea, che lo ha definito un grande trombettista e un eccellente solista e arrangiatore. Bassi era considerato in assoluto fra i migliori d’Italia, come ha detto anche il sassofonista Rosario Giuliani, legato a lui da una sincera amicizia.