Roma, 14enne violentata in un casolare: accusati due ragazzi

Ancora un episodio di violenza sessuale a Roma, ai danni di una quattordicenne che, solo dopo molto tempo, si è decisa a parlare superando la paura e le intimidazioni ricevute dai suoi aggressori.

I fatti risalgono al giugno 2017, quando la ragazzina aveva accettato di andare ad un appuntamento con un ragazzo conosciuto su Facebook, senza sapere che si trattava di una trappola. I responsabili avevano già violentato sessualmente due adolescenti diverso tempo fa.

Roma, 14enne vittima di violenza parla dopo due anni

Grazie al coraggio della giovane vittima, Mario Seferovic e Bilomante Maikon Halilovic sono stato accusati di violenza sessuale. I due ragazzi rom hanno già alle spalle un’altra condanna in appello per aver violentato sessualmente nell’area della Collatina (Roma) due adolescenti.

Secondo una prima ricostruzione, resa appunto disponibile grazie al racconto della ragazza, tutto sarebbe iniziato nel 2017. La quattordicenne avrebbe conosciuto un ragazzo su Facebook, con il quale ha poi preso appuntamento per un incontro dopo settimane di chat. I due si sarebbero dovuti incontrare a Setteville, una frazione di Guidonia in provincia di Roma. Peccato che quello che doveva essere un appuntamento romantico si è trasformato in un incubo per l’ignara ragazzina.

Violenza di gruppo su una minorenne

Ad attendere la ragazza in quella maledetta frazione di Guidonia (Roma), non c’era il giovane conosciuto su Facebook, il cui profilo si è poi rivelato un fake. La 14enne si è trovata davanti a Mario Seferovic, 24enne rom e altri due ragazzi, ovvero Ibrajme Halilovic e Bilomante Maikon Halilovic.

I tre hanno costretto la vittima a seguirli in un casolare abbandonato, dove ad aspettarli c’erano altri due complici. Qui si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo. A rendere ancora più orribile il tutto, il filmato dell’aggressione, finito poi sui cellulari dei tre aguzzini rom.

Temendo che la 14enne potesse raccontare tutto, Mario Seferovic l’aveva minacciata dicendole che, se avesse aperto la bocca, a pagarne le conseguenze sarebbe stata la sua famiglia. Terrorizzata, la ragazzina era tornata a casa mantenendo il silenzio su quanto accaduto.

Qualche giorno fa però, la minorenne non è più riuscita a tenere per sé il dolore e così ha raccontato tutto. Pare che i due responsabili non fossero alle prime armi. In un’altra occasione infatti, avrebbero usato violenza su due ragazzine. Seferovic era stato difeso dalla madre, che aveva dato la colpa alla ragazzina, rea di aver detto solo bugie sulla violenza sessuale avvenuta nei pressi di Roma.