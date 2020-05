Benedetta Valanzano protagonista dei Cesaroni “Non me l’aspettavo così….”

L’attrice Benedetta Valanzano de I Cesaroni, mamma della piccola Anita, ha raccontato le gioie e i dolori del parto e ha rivelato di essere molto devota alla Madonna

Ospite a “Stasera tutto è possibile“, il programma di Rai2 condotto da Stefano De Martino e replicato lunedì 11 maggio 2020, Benedetta Valanzano si confessa. Nota per aver fatto parte di fiction di successo come “I Cesaroni”, “Elisa di Rivombrosa” e “Don Matteo”, anche al cinema ha avuto successo. E non solo, ha anche attirato l’attenzione partecipando a Ballando con le Stelle.

Oltre che essere una brava attrice, Benedetta è anche moglie e mamma della piccola Anita Maria, avuta lo scorso anno dal marito Vittorio Ciancio. I due hanno una profonda devozione alla Madonna, come ha sottolineato la Valanzano. L’attrice in un’intervista al settimanale Diva e Donna ha anche parlato delle gioie e dei dolori della gravidanza. Infatti, e ha confessato che non è stata una passeggiata.

Benedetta Valanzano ha parlato delle difficoltà della gravidanza

L’attrice nell’intervista ha parlato di come ha affrontato le difficoltà durante la gravidanza. Il parto era previsto il 22 maggio ma quando è andata a controllarsi in ospedale hanno deciso di ricoverarla subito perché aveva poco liquido amniotico. Per evitare che la bambina potesse soffrire i medici hanno quindi deciso di trattenerla in ospedale.

L’attrice di Un posto al sole ha detto che i medici hanno deciso di indurre il parto e così sono iniziate le prime contrazioni. La Valanzano ha rivelato che non si è trattato di un parto semplice, ha avuto un distacco di placenta e una grossa perdita di sangue. Di quei momenti ha anche aggiunto di non avere ricordi nitidi ma che poco dopo si è ritrovata in sala parto.

La Valanzano ha rivelato di aver avuto la piccola in cinque minuti

La bambina è venuta fuori nel giro di cinque minuti e la Valanzano ha detto che non si aspettava che il parto fosse così. L’attrice non ha pianto, lo ha però fatto dopo, quando ha manifestato tutta la sua felicità. Accanto a lei c’era il marito Vittorio Ciancio, che ha conosciuto ad una festa di avvocati e con il quale è legata da circa tre anni.

Anche il marito di Benedetta ha parlato del suo legame con Bendetta. Ospite a Vieni da Me di Caterina Balivo, ha detto che con Benedetta si sono conosciuti ad una festa di avvocati e che fra loro c’è stato un colpo di fulmine.