Gaia Gozzi su Amici Speciali: ‘Onorata, il mio vero traguardo’

Gaia Gozzi ha rilasciato un’intervista in occasione della sua partecipazione ad Amici Speciali. Ecco le ultime dichiarazioni della cantante

Amici Speciali: nel cast anche Gaia Gozzi

Amici Speciali è il nuovo format del talent di Maria De Filippi che debutterà in prima serata venerdì 15 maggio su Canale 5. Dopo molti cambiamenti a causa del Coronavirus, il cast è stato scelto. A partecipare al programma ci saranno quindi 12 talenti già ben affermati: per il canto The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Michele Bravi, Gaia Gozzi, Random; per il ballo Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Javier Rojas.

Come potete vedere ci sono molti ex vincitori di Amici come Andreas, The Kolors, Alberto, Irama. Anche Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19 che si è appena concluso, farà parte del cast e per lei è davvero una grande soddisfazione.

Nonostante le restrizioni, la mancanza di pubblico, Gaia pian piano si è fatta strada e ha colpito sempre di più la giuria, i professori e chi la seguiva da casa. Il suo album Genesi, e in particolare, il suo singolo Chega sta avendo un grande successo. Proprio in occasione della sua partecipazione ad Amici Speciali, Gaia ha rilasciato alcune dichiarazioni, vediamole insieme.

Gaia: ‘Onorata, vero traguardo collaborare con grandi artisti’

Gaia non era nuova nel mondo dei talent. Quattro anni fa aveva partecipato a X Factor nella squadra di Fedez. Era arrivata in finale classificandosi seconda ma le proposte ricevute al termine del programma non l’hanno convinta. Ha deciso di continuare a lavorare alla sua musica e riprovare con Amici. Dopo un primo tentativo andato male, Gaia ha alzato la coppa dorata.

A Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato di essere davvero felice, soprattutto dopo aver saputo che il suo singolo Chega è tra le più trasmesse in radio. Per lei non è assolutamente fortuna, ma è un premio per la sua tenacia. Gaia è rimasta a Roma, lontana dalla sua famiglia, che può vedere solo in videochiamata. Ha dovuto rinunciare a firmacopie, ospitate televisive, ma adesso è pronta per mettersi in gioco di nuovo.

Il programma sarà una condivisione di spettacolo e arte tra artisti ormai affermati e questo la rende davvero onorata. Dopo periodi di profonda solitudine, Gaia pensa che l’unione con grandi artisti sia per lei il vero traguardo. Amici Speciali devolverà il ricavato alla Protezione Civile, ma Gaia ha già fatto anche la sua donazione personale destinando all’emergenza sanitaria parte del suo montepremi di Amici 19.