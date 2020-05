Supervivientes: Ivana Icardi dimentica Hugo Sierra con un ex tronista? Il gioco erotico che ha fatto scalpore

Ivana Icardi sta facendo discutere per un gioco erotico che ha fatto nel reality spagnolo con un ex tronista. Ha già dimenticato Hugo Sierra?

Supervivientes: Ivana Icardi dimentica Hugo Sierra?

Ivana Icardi è al centro del gossip spagnolo e non solo per la sua avventura a Supervivientes. Il reality la vede protagonista dopo le sue vicende nei salotti di Barbara D’Urso nel tentativo di avvicinarsi a suo fratello Mauro Icardi, dopo la sua avventura al Grande Fratello 16 in cui è stata sedotta e abbandonata da Gianmarco Onestini.

Ebbene, in Honduras, Ivana si è lasciata andare subito tra le braccia di Hugo Sierra, ex compagno di Adara Molinero, la quale lo ha lasciato per Gianmarco Onestini. Un grande intreccio amoroso che sta appassionando milioni di spagnoli e non solo. Infatti, le immagini di Ivana e Hugo che fanno l’amore sulla spiaggia davanti alle telecamere hanno fatto il giro del mondo. Tuttavia, la coppia è già giunta al capolinea per volere di Hugo.

Hugo ha lasciato Ivana dicendole che il suo comportamento non gli piace. Lei non ha ben capito il suo atteggiamento, ma non ha potuto fare altro che accettare la sua decisione e versare tante lacrime con gli altri suoi compagni. Ma recentemente un gioco erotico fatto con un ex tronista ha fatto pensare che Ivana stia voltando pagina. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

Ivana Icardi e Albert Barranco: è flirt?

Ivana sembra essere più tranquilla negli ultimi giorni, anche se non mancano gli scontri con Hugo. Durante una prova, poi, c’è stato un momento di forte tensione tra lei e un altro naufrago: l’ex tronista di Muyeres y Hombre y viceversa Albert Barranco. Quest’ultimo doveva mangiare una torta che è stata fatta a pezzi e posizionata sul corpo di Ivana.

Nel farlo, come potete vedere da un fermo immagine riportato qui sotto, Albert si è soffermato in particolar modo sulla bocca di Ivana e lei ha riso imbarazzata. Il momento è stato carico di tensione e gli altri naufraghi si sono lasciati andare ai commenti. Se per alcuni era il gioco che richiedeva alcune cose, per altri tra i due c’era una grande attrazione fisica. (Continua dopo la foto)

Se Ivana, però, è tornata single (tanto che Hugo Sierra ha osservato il tutto ridendo), Albert, invece, ha una fidanzata. A seguito di questo momento pare che lei abbia reagito togliendo il suo profilo Instagram. Come evolverà la vicenda?