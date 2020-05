Valentina Autiero svela perché a Uomini e Donne possono stare tutti senza mascherine (FOTO)

La dama del trono over di Uomini e Donne Valentina Autiero si è resa protagonista di una polemica molto forte. Da quando il talk show di Maria De Filippi ha riaperto i battenti, molti utenti si sono scagliati contro la redazione per una questione abbastanza seria.

Tutti hanno notato che i protagonisti, nonostante le distanze di sicurezza, sono chiusi all’interno dello stesso ambiente senza l’utilizzo di apposite mascherine. Questa situazione ha sollevato diverse polemiche che, finalmente, pare siano state chiarite dalla donna.

Lo sfogo di Valentina

Attraverso delle Instagram Stories, infatti, Valentina Autiero ha raccontato il vero motivo per il quale tutti i concorrenti di Uomini e Donne possono incontrarsi in studio senza mascherine. La dama ha chiarito che, prima di poter mettere piede agli Elios, i vari partecipanti sono stati sottoposti ad un test sierologico. Solo dopo aver appurato la negatività di tali esami al Coronavirus, gli esponenti dei due parterre hanno avuto libero accesso in trasmissione.

La donna, quindi, ha voluto ribadire che non si sta infrangendo assolutamente nessuna regola. Nel corso del suo sfogo, inoltre, Valentina ci ha anche tenuto a precisare che lei, così come gli altri, ha effettuato rigorosamente la quarantena di due mesi prima di poter avere il permesso di uscire. (Continua dopo la foto)

Pubblico deluso da Uomini e Donne

Come previsto da decreto, infatti, a partire dal 4 maggio sono consentiti determinati spostamenti all’interno del territorio della propria regione. Tuttavia, vige ancora la regola ferrea di indossare la mascherina, specie nei luoghi chiusi e di evitare gli assembramenti. A Uomini e Donne, però, i vari esponenti sembravano non rispettare esattamente queste norme, pertanto, ci ha pensato Valentina a fare chiarezza.

I numerosi telespettatori, però, sono rimasti molto delusi da questo intervento. In tanti, infatti, si sarebbero aspettati che fosse la redazione stessa a fornire una spiegazione al suo pubblico. Inoltre, resta aperta anche un’altra questione, anche se i due parterre hanno effettuato i test è possibile che contraggano il virus in seguito e questo potrebbe mettere a repentaglio la salute di tutti gli altri presenti. Proprio a causa dell’estrema delicatezza del tema sarebbe opportuno che fosse chi di dovere a dare le spiegazioni del caso e non una semplice concorrente.