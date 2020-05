Silvia Toffanin non voleva fare la conduttrice e modella: ecco il suo grande sogno

Biografia di Silvia Toffanin

Il prossimo ottobre Silvia Toffanin soffierà 41 candeline. La conduttrice di Verissimo è originaria di Marostica, per la precisione nella frazione di Cartigliano, in provincia di Vicenza. Un luogo incantato ma che offriva pochissimo per il suo futuro. L’attuale compagna di Pier Silvio Berlusconi è cresciuta lì con i suoi genitori e la sorella minore, Daiana.

La madre è nata a Sidney, in Australia, per questo ragione la Toffanin parla due lingue, mentre il padre era un operaio. Quasi 20 anni fa ha conosciuto il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset e i due hanno messo al mondo due figli: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Il suo sogno nel cassetto

Non tutti sanno che Silvia Toffanin non voleva diventare conduttrice televisiva e nemmeno modella. Il suo sogno nel cassetto era quello di intraprendere la carriera di hostess con lo scopo di poter viaggiare in giro per il mondo. Il padre, però, che è ancora oggi un genitore molto geloso e possessivo, non era assolutamente d’accordo con lei così la ragazza ha frequentato il Liceo Linguistico.

Una volta finita la scuola secondaria, la giovane si iscrisse alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore del capoluogo lombardo. Successivamente la compagna di Pier Silvio Berlusconi è diventata giornalista professionista ed è iscritta all’albo.

La vita privata e professionale di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin non ha mai avuto amori in passato. Infatti l’unico amore della sua vita è il compagno Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo e la conduttrice Mediaset si sono visti per la prima volta ad una partita di beneficenza del Milan. Tra loro c’è stato un colpo di fulmine, ma purtroppo si sono persi di vista per due mesi.

Nel 2001 si sono rivisti e da allora non si sono più lasciati. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata come modella a Miss Italia e successivamente come Letterina a Passaparola, il game show condotto da Gerry Scotti. Poi le è stata affidata la guida di Non solo moda e nel 2006 prende le redini di Verissimo.