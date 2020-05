Uomini e Donne, Antonio Moriconi è l’Alchimista. Ecco il dettaglio

Antonio è l’Alchimista?

Giovanna Abate è l’unica dei giovani tronisti che sta portando avanti il suo percorso nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri, lunedì 11 maggio, ha avuto un confronto con Alessandro Graziani e non è finito nel migliore dei modi. Giovanna gli ha detto che non è attratta a sufficienza dal suo docile temperamento.

Stufo di sentirsi sbagliato, è andato via dal programma. Non accetta un simile trattamento, dunque preferisce interrompere la conoscenza. Per quanto riguarda l’Alchimista, non ha ancora svelato la sua identità. Molti pensavano che fosse Alessandro, ma ha poi smentito con una Instagram Story. Da qualche ora un’utente social ha fatto il nome di un altro partecipante di UeD per un piccolo dettaglio. Si tratta di Antonio Moriconi.

Il dettaglio del collo

Antonio è l’Alchimista? Questa è la domanda che in tanti stanno facendo sul web. Fino a poco tempo fa sono stati menzionati anche Alessio Campioli e Manuel Galiano. Il primo è stato scelto da Angela Nasti, però si sono lasciati dopo due settimane. Anche il secondo ha avuto la stessa sorte, poiché è riuscito a conquistare Giulia Cavaglia.

In seguito a una vacanza a Ibiza, è stato accusato di tradimento e non ha avuto l’opportunità di spiegare la sua versione. Entrambi hanno messo a tacere i pettegolezzi, così l’attenzione si è focalizzata su Antonio. Si è presentato l’anno scorso con la rosa rossa per Teresa Langella, ma quest’ultima ha preferito Andrea Dal Corso.

Osservando le sue foto, una follower ha notato un neo sul collo, lo stesso che si nota su quello dell’Alchimista. Inoltre ha le stesse movenze, del tutto riconoscibili. In effetti Antonio è molto amato dal pubblico di Maria De Filippi al punto tale da volerlo come tronista. Per il momento il diretto interessato non ha né smentito né confermato.

Sammy non tornerà

Nel frattempo la conoscenza dell’Alchimista prosegue senza che Giovanna conosca il suo reale nome. Allo stesso tempo ha chiesto scusa a Sammy Hussan per il suo comportamento a tratti rivelatosi inopportuno. Poi gli è andato incontro dicendo di capire il motivo della sua assenza. Non può fare un viaggio fino a Roma e rischiare di esporsi al covid. Ciò significherebbe mettere in pericolo la salute del figlio.