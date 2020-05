Uomini e Donne, Sammy Hassan non tornerà. Ecco il motivo

Sammy non tornerà

Giovanna Abate è molto criticata dai fan di Uomini e Donne dopo il suo confronto con Alessandro Graziani. Quest’ultimo è andato via dal programma perché stufo del trattamento ricevuto. Giovanna gli ha detto che è troppo un bravo ragazzo, ma lei ha bisogno dell’esatto opposto.

Vuole un partner che ‘la tratti male’, dato che ha sempre relazionato con un certo tipo di persona. Alessandro, una volta sentito ciò, non ha esitato a interrompere la conoscenza. La dama Roberta Di Capua ha ironizzato chiedendo a Maria De Filippi se potesse restare, ma pare che non sarà accontentata. Per quanto riguarda Sammy Hassan, è sicuro che non si presenterà. Ecco il motivo.

‘Non voglio che tu venga per non mettere in pericolo tuo figlio’

Sammy non tornerà nello studio, ma non perché abbia deciso di non frequentare più Giovanna. I fan del programma possono stare tranquilli perché lo rivedranno ancora nelle prossime puntate. In pratica la tronista gli ha scritto una lettera che poi ha letto al centro dello studio. Ha riconosciuto di aver sbagliato tanto con lui, in quanto è consapevole del suo carattere insopportabile.

Agisce d’impulso e ciò le ha sempre procurato dei problemi nei rapporti umani. Vorrebbe ripartire con il piede giusto senza discutere, anche se non si precluderà la conoscenza di altri pretendenti. Inoltre ha detto di aver capito il motivo della sua assenza. Non essendo di Roma e dintorni, sarebbe pericoloso mettersi in viaggio usufruendo dei mezzi pubblici.

Potrebbe esporsi al contagio del coronavirus e, di conseguenza, rappresentare un pericolo per il figlio che vive con lui. Davanti a tanta comprensione, Sammy si è emozionato al punto tale da abbandonare la difensiva. Secondo i telespettatori sarà lui la sua scelta, ma si sta prendendo del tempo per far chiarezza con i suoi sentimenti.

Chi sarà l’Alchimista?

Nessuno ha mai pensato che dietro la maschera dell’Alchimista si possa nascondere Sammy, ma hanno menzionato Alessandro. Quest’ultimo ha subito smentito il pettegolezzo, come Alessio Campioli e Manuel Galiano. Un’utente social crede che possa trattarsi di Antonio Moriconi, la non scelta di Teresa Langella, per il neo sul collo. Altri, invece, non pensano che sia lui per via dei colori chiari. In effetti il personaggio misterioso è moro.