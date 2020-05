Gianni Sperti si lascia andare alla sfera privata, “tanta fatica per accettarlo”

Gianni Sperti, quando è innamorato si annulla totalmente

Gianni Sperti si è lasciato andare ad un lungo racconto che ha a che fare con la sua sfera privata. Lo ha fatto attraverso il libro che presto verrà pubblicato e troveremo in tutte le librerie d’Italia. Lo storico opinionista di Uomini e Donne ha quindi raccontato i dettagli della sua vita privata mettendo nero su bianco la storia personale e confessando ogni suo piccolo segreto.

Ha scelto di rendere tutto pubblico soltanto perché ha bisogno di fronteggiare quella che è la sua vita passata che per tanto tempo ha cercato di mettere da parte e dimenticare. Eppure sono momenti che lui ha passato, attraversato, che in qualche modo l’hanno fatto crescere.

In particolar modo il riferimento va fatto alla vita sentimentale, l’opinionista infatti si riferisce all’amore nella sua vita. Racconta che al momento è single e lo è da almeno 5 anni. 5 anni fa è arrivata a termine la relazione per la quale ha impegnato tutto se stesso. Ha cercato di dare il massimo, ma è rimasto scottato. Quindi oggi cerca di stare da solo perchè non vuole soffrire una seconda volta. Lui quando si innamora tende ad annullarsi, ecco perchè adesso preferisce pensare solo a sè ed essere un minimo egoista.

Gianni Sperti, la prima esperienza con Paola l’ha ferito troppo

Gianni Sperti è sempre stato il primo a cercare in qualunque modo di tutelare la sua vita privata, perché non ama stare sotto i riflettori. Eppure le luci dei riflettori si sono rivolte a lui da subito, perché ha tirato l’attenzione subito dopo aver sposato Paola Barale. La loro storia aveva subito una grandiosa esposizione mediatica non appena iniziata, ma è proprio ciò che all’uomo dà tanto fastidio.

La conobbe negli anni 90, il matrimonio fu il più discusso in assoluto, fino poi ad arrivare al termine ovviamente finito sulla bocca di tutti e su tutti i giornali. Nessuno dei due lì per lì voleva spiegare le motivazioni, poi piano piano nel tempo si è scoperto che non andavano d’accordo per stili di vita totalmente diversi. Eppure lui non ha vergogna a dire di averla amata davvero, ma non è andata.

Ferro e fuoco tra il ballerino e l’ex conduttrice

Le ultime dichiarazioni di Paola Barale hanno a che fare con il carattere dell’uomo che secondo lei non avrebbe mai voluto lavorare. Avrebbe voluto essere mantenuto da lei.

Recentemente Gianni ha invece affermato che non è così che è andata. Lui avrebbe tanto lavorare per la sua famiglia. Non è stato possibile perché lei ha uno stile di vita esagerato, non basterebbe nessuno stipendio per permetterle il lusso che pretende.