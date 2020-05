Sabrina Salerno fa breccia nel cuore di un 21enne già fidanzato con un a top model

Sabrina Salerno tra tutti i suoi corteggiatori spunta fuori..

Sabrina Salerno si racconta, di lei Non siamo abituati a sentire parlare troppo, dato che tiene tantissimo alla sua privacy. Adesso la cantante più conosciuta, che ha incantato gli anni 80 con la canzone “Boys boys boys” è tornata al centro dell’attenzione, il gossip si è fermato sulla showgirl.

Cosi ne ha approfittato per raccontare delle avance abituata a ricevere giornalmente sui suoi profili Social. Sono uomini di tutte le età che la corteggiano nell’intento di riuscire a fare breccia nel suo cuore. La curiosità ha a che fare con la reazione della Donna. Chiunque infatti si chiede come interagisce con loro e cosa permette di fare e dire.

Per togliere qualunque dubbio, la Salerno ha dichiarato che spesso è stata costretta a bloccare i profili di utenti esageratamente avventati nei suoi confronti. Gente sposata, e gente fidanzata, che cerca di corteggiarla, avendo chissà quale obiettivo. Tra tutti i corteggiatori virtuali ce n’è uno che ha 21 anni, del quale non si sa molto. Chi è? Cosa fa? Cosa vuole dalla showgirl?

Sabrina Salerno, ecco il racconto che tutti aspettavano

Sabrina Salerno del corteggiatore 21enne non ha ancora voluto svelare l’identità, mantenendo un segreto profondo che non si sa se mai verrà svelato. Adesso ha dichiarato che da parte sua ci sono stati più tentativi ma lei non ha ceduto perchè ha le idee ben chiare. In tentativo di approccio del ragazzo è stato del tutto particolare, inusuale, totalmente irrispettoso.

Lui è fidanzato con una modella, ci ha provato con lei in tutti i modi, ciò che non ha capito è come un ragazzino così giovane possa essersi infatuato di lei. Cosa può aver trovato in una donna molto più grande, di tanto interessante? Nonostante sia contraria a lui, lei ha scelto di mantenere l’anonimato per rispetto nei suoi confronti anche se non lo merita. Ma attenzione, perchè è un personaggio noto.

Nessuna speranza, la showgirl è impegnata ed innamorata

Ad ogni modo le proposte romantiche dei fan di qualunque età non le interessano. la showgirl è impegnata con Enrico Monti con il quale ha avuto il figlio Luca, sono felicemente innamorati, non c’è quindi speranza per nessuno di loro.

Il 5% delle persone vengono bloccate perchè secondo la Salerno questa è la decisione migliore nella maggior parte dei casi. Forse non ha tutti i torti, anzi molto probabilmente è quello che tutte le donne di quest’età dovrebbero fare. Vale la stessa cosa per gli uomini.