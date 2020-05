Anticipazioni Uomini e Donne: Enzo sbugiarda Pamela, Gemma caccia Sirius (VIDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne del 13 maggio 2020 accadranno dei colpi di scena davvero esilaranti. Naturalmente si partirà da dove la messa in onda si è interrotta, pertanto, si confronteranno Veronica e Giovanni.

Subito dopo, però, verrà dato spazio nuovamente a Gemma, la quale rimarrà molto delusa dal comportamento di Sirius. In studio saranno ospitati anche Enzo e Pamela, i quali daranno luogo ad un siparietto molto entusiasmante. Giovanna, invece, scoprirà finalmente il volto dell’Alchimista.

Puntata 13 maggio: Gemma delusa da Sirius

Quella che andrà in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2020, sarà una puntata di Uomini e Donne ricca di eventi inaspettati. Inizialmente si parlerà di Veronica e Giovanni. I due si stanno conoscendo da poco e pare sia già nato un bel feeling. Lui, però, sarà molto chiaro nel dirle che sta cercando una donna con cui costruire una famiglia. Subito dopo queste affermazioni, in studio arriverà un nuovo corteggiatore per la Ursida. Lo accetterà?

In seguito si passerà ad altri esponenti del trono over fino ad arrivare nuovamente a Gemma. Il suo giovanissimo spasimante Sirius continuerà a dire di essere molto preso dalla Galgani. Ad ogni modo, comincerà a non disdegnare le attenzioni di Valentina. Questa sua propensione verso un’altra donna farà sbroccare la dama bianca, la quale esorterà il giovane a lasciarla in pace in modo da corteggiare solo Valentina. (Clicca qui per il video)

Enzo e Pamela tornano a Uomini e Donne

Ovvio che non mancheranno gli attacchi ripetuti e pungenti di Tina. Ad ogni modo, nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che torneranno in studio anche Enzo e Pamela. Il cavaliere porterà con sé alcune testimonianze volte a mettere in evidenza dei comportamenti errati assunti dalla sua ex. Nel caso specifico, pare che la donna abbia avuto una certa intesa con un altro uomo.

Inoltre, verrà dato ampio spazio anche a Giovanna. L’Abate, finalmente, avrà la possibilità di guardare in faccia l’Alchimista e scoprire la sua identità. Il giovane si nasconderà in una stanza degli studi Elios ed inviterà la tronista a raggiungerlo. Dalle anticipazioni trapelate su Witty Tv pare che Giovanna rimarrà assolutamente spiazzata dopo la visione.