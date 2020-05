Amici Speciali, sguardi complici tra Gaia Gozzi e un altro cantante

Sguardi complici

A breve Maria De Filippi proporrà un altro interessante programma per intrattenere il pubblico durante questo delicato periodo storico. Dopo la messa in onda di Uomini e Donne e dell’ultima edizione di Tu si que vales!, ci sarà quella di Amici Speciali. In 4 puntate sia cantanti che ballerini si sfideranno davanti a una giuria competente.

Uno dei membri è Eleonora Abbagnato, la ballerina di punta dell’opera di Parigi. Sicuramente darà del filo da torcere ad Alessandra Celentano, dato che hanno dei parametri di giudizio diversi. Tra gli allievi sarà presente Javier Rojas, le cui sfide contro Nicolai Gorodiski hanno sempre scatenato delle polemiche. Sicuramente i colpi di scena non mancheranno, anche perché potrebbero nascere delle coppie tra un’esibizione e l’altra.

L’amore è nell’aria?

Sguardi complici tra Gaia Gozzi e uno dei cantanti in gara. Non si tratta di un semplice allievo, ma di un maestro delle ultime edizioni di Amici. Non è Ruddy Zerbi, dunque andando per esclusione l’attenzione si è focalizzata su Stash, a capo della band musicale The Kolors. Coloro che lavorano dietro alle quinte hanno notato che i due si cercano continuamente con gli occhi.

Purtroppo non possono avere nessun tipo di avvicinamento per via delle regole imposte dal governo per fronteggiare la pandemia. Fin dall’inizio Stash ha sempre esternato di gradire il talento di Gaia. In più di un’occasione si è complimentato con lei, soprattutto nella fase del Serale. Quando ha ottenuto la vittoria, il maestro non ha nascosto il suo entusiasmo. Molti ci vedono del tenero, però potrebbe anche trattarsi di una semplice stima reciproca.

Qualche settimana fa, per esempio, sia lei che Irama sono stati al centro del gossip per un segui su Instagram. Ciò dimostra che qualsiasi gesto o parola possono essere facilmente mal interpretati. Per ora nessuno dei giovani ha risposto alle domande dei fan, poiché si stanno dedicando molto alla nuova esperienza televisiva.

‘Non è mai stato cacciato nessuno’

Oltre agli sguardi complici tra Gaia Gozzi e Stash, anche la conferma della Celentano sta incuriosendo gli italiani. A causa delle liti con la conduttrice, si dava per scontato che non sarebbe più tornata nel talent show. Per questo motivo la De Filippi è intervenuta per smentire la falsa notizia della sua assenza. La loro amicizia non verrà mai soppiantata dal lavoro.