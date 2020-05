Avete mai visto Antonella Elia da piccola? Dalla foto è davvero irriconoscibile (VIDEO)

La showgirl Antonella Elia in queste ore ha mostrato alcune foto su Instagram in cui ha fatto vedere a tutti i suoi fan com’era quando era piccola. L’ex gieffina ci ha tenuto a puntualizzare che sarebbe stato molto difficile riconoscerla dato che è cambiata moltissimo.

Ad ogni modo, i numerosi follower si sono divertiti ad indovinare chi fosse tra le decine di bambini presenti nello scatto. In seguito, la protagonista si è lasciata andare ad un piccolo momento di commozione.

Antonella Elia da piccola

Il pubblico è sempre stato abituato a vedere la parte più dura e sarcastica della Elia. Dietro l’immagine di quella donna così algida, però, in realtà si nasconde una persona alquanto fragile che si emoziona davvero per le piccole cose. Alcune ore fa, infatti, la protagonista ha deciso di condividere con la community di Insatgram un momento molto emozionante. Durante un momento di riordino generale, la donna ha scovato una vecchia scatola contenente alcuni ricordi.

Tra questi sono apparse anche delle foto di quando era piccola e questo ha fatto molto emozionare Antonella Elia. La showgirl, allora, ha colto la palla al balzo per fare un giochino con i suoi fan. La compagna di Pietro, infatti, ha reso pubblico lo scatto della sua classe di quando era dalle suore ed ha invitato tutti i follower ad indovinare chi fosse. Lei stessa, però, ci ha tenuto a ribadire che fosse alquanto difficile. (Continua dopo il video)

La commozione della showgirl

In effetti, scrutando con attenzione lo scatto in bianco e nero risulta davvero difficile comprendere chi sia la Elia tra le decine di fanciulli. Dopo aver mostrato la foto da piccola, poi, Antonella Elia ha fatto vedere anche uno scatto in cui era più grande. Lì si percepiscono meglio i suoi tratti anche se sembra una tedesca, come lei stessa si è definita.

Dopo aver mostrato questi contenuti, Antonella ha ribadito quanto fosse emozionante scavare nel viale dei ricordi. I fan l’hanno supportata e si sono complimentati con le per la sua genuinità. Tra i vari commenti, poi, non sono mancati alcuni legati all’ultimo rumors trapelato che vede la donna come opinionista della prossima edizione del GF VIP. Ne vedremmo certamente delle belle.