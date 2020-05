Andrea Zelletta tradisce Natalia Paragoni, lei lo picchia e poi replica: “Non ci ho capito niente” (VIDEO)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, però, la fanciulla sta generando molto sgomento per la reazione avuta nel momento in cui ha scoperto che il suo compagno l’ha tradita.

La fanciulla ha pubblicato delle Instagram Stories alquanto confuse da cui i fan non hanno ben compreso cosa sia accaduto. Ad ogni modo, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla vicenda.

Natalia dopo il tradimento di Andrea Zelletta

Come di consueto, ogni martedì sera va in onda una puntata de Le Iene con relativo scherzo a qualche vip annesso. Dopo Michelle Hunziker e Luigi Favoloso, stavolta è il turno di un ex volto di Uomini e Donne. Con la complicità di Andrea Zelletta, la produzione è riuscita ad organizzare uno scherzo con i fiocchi per Natalia Paragoni. Nel caso specifico, Le Iene hanno chiesto all’ex tronista di inscenare un finto tradimento.

Quando la sua fidanzata ha scoperto la verità, però, ha perso letteralmente il controllo. Sul profilo Instagram del programma è presente un video nel quale è presente qualche anticipazione in merito a quello che accadrà. In particolar modo, si vede la fanciulla inveire e correre minacciosamente contro il suo uomo e picchiarlo. Lui, ovviamente, non ha potuto fare a meno di restare inerme e provare a schivare i colpi. (Continua dopo il video)

Il web attacca la Paragoni

Subito dopo la condivisione di queste clip, Natalia Paragoni ha riproposto anche sul suo profilo i seguenti contenuti. La fanciulla si è limitata a dire di non averci capito niente di quanto accaduto. Per questa ragione, ha esortato tutti i fan a guardare la puntata di questa sera delle Iene per poter verificare con esattezza l’accaduto.

Ad ogni modo, sono stati moltissimi gli utenti che hanno commentato la reazione della ragazza e in tanti l’hanno condannata. Secondo la maggior parte delle persone, infatti, la Paragoni ha avuto una reazione davvero estrema dato che poteva quasi uccidere il suo compagno. Oltre ai pareri contrariati, però, ci sono state anche altre persone che, invece, si sono schierate dalla parte della fanciulla asserendo che avrebbero fatto lo stesso.