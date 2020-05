Lorella Cuccarini fatta fuori da La vita in diretta, rimane solo Alberto Matano: l’indiscrezione

Il futuro de La vita in diretta

Pian piano l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sta rientrando, per questa ragione le emittenti televisive stanno lavorando per programmare i nuovi palinsesti. Negli ultimi giorni si parla del futuro de La vita in diretta, lo storico rotocalco di Rai Uno condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Da un paio di settimane il contenitore è tornato nella fascia tradizionale, ma ultimamente è iniziata a circolare un’indiscrezione sul futuro della professionista romana. A fornircela è il quotidiano autorevole La Stampa.

Alberto Matano in solitudine a La vita in diretta?

Stando al noto giornale, Alberto Matano rimarrà alla guida de La vita in diretta anche per la prossima stagione televisiva. Inoltre La Stampa ha rivelato una grossa novità che riguarda lo storico rotocalco di cronaca e spettacolo di Rai Uno. Per la prima volta quest’ultimo potrebbe avere la conduzione in solitaria. Quindi la sua collega Lorella Cuccarini potrebbe essere fatta fuori dal progetto. “Anche La Vita in Diretta potrebbe subire un’amputazione. Via Lorella Cuccarini per andare verso la conduzione unica di Alberto Matano”, si legge sul quotidiano.

Una clamorose informazione che andrebbe ad alimentare i numerosi rumors sul programma che fino all’anno scorso era presentato da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Al momento, però, non si conosce la causa del possibile allontanamento. La cosa certa è che il giornalista calabrese non è in cattivi rapporti con la Cuccarini.

Il rapporto tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano

Un paio di settimane fa, dopo il rumor messo in giro da Repubblica che vedeva Alberto e Lorella sul piede di guerra, Matano ha ringraziato con grande affetto tutti i suoi collaboratori de La vita in diretta, ma anche la collega. “Lorella, io voglio dirti grazie per questi due mesi, sono stati molto difficili. Voglio ringraziare tutta la squadra e Lorella che è una partner straordinaria, lo dico in diretta perché è assolutamente così”, ha rivelato l’ex mezzo busto del Tg1.

Ricordiamo che i due professionisti Rai continueranno a lavorare insieme fino al 26 giugno 2020, anche il prossimo autunno le cose tra i due, stando a quello che dice La Stampa, potrebbero cambiare radicalmente.