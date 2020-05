Michela Quattrociocche, il matrimonio con Aquilani è finito

Michela Quattrociocche, l’attrice romana 32enne lanciata da Scusa ma ti chiamo amore nel 2007, ha annunciato in maniera ufficiale che il suo matrimonio si è chiuso. Dopo 10 anni d’amore, dunque, il rapporto si è chiuso in maniera definitiva lasciando dietro di sè una marea di bei ricordi e, soprattutto, la nascita di due bambine. Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, infatti, hanno avuto Diamante nel 2011 e Aurora nel 2014.

I due coniugi hanno scelto i social per comunicare la fine del loro matrimonio. E lo hanno fatto ciascuno sul proprio profilo ma utilizzando le stesse parole. Il post, naturalmente, è stato subito letto dai fans che hanno risposto con commenti di vicinanza ribadendo tutta la loro ammirazione. L’ormai ex coppia ha, poi, fatto una richiesta importante. Quale? Vediamolo.

Michela Quattrociocche, storia d’amore finita

Michela Quattrociocche e il marito, l’ex calciatore della Fiorentina Alberto Aquilani, hanno annunciato su Instagram la fine del proprio matrimonio. All’interno del post, identico su entrambi i profili, i due hanno spiegato, o hanno cercato di farlo al meglio, le motivazioni che li hanno spinto a questa scelta. Allo stesso tempo, l’invito verso tutti quanti è stato ben chiaro: rispettare la privacy della coppia e della famiglia intera.

Alberto Aquilani e la moglie, infatti, sono genitori premurosi di due bellissime bambine ancora piccole. La più grande, infatti, ha 9 anni mentre la più piccola ne ha 6. Il motivo per il quale viene richiesto rispetto risiede specialmente nella tranquillità di queste 2 bambine che già vivono la separazione dei genitori e non devono subire anche l’eccessivo pressing mediatico. D’altro canto, anche quando il matrimonio andava bene, Michela Quattrociocche e Aquilani hanno sempre evitato di condividere la loro vita in pubblico.

Il messaggio su Instagram

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno vissuto una bellissima storia d’amore. A dimostrarlo vi sono le loro “apparizioni” sui giornali. Una delle frasi che si leggono nel messaggio recita “Abbiamo deciso, di comune e accordo e con grande rispetto reciproco, di separarci”. Poi proseguono ribadendo come la scelta sia del tutto consapevole e che la chiusura del rapporto non significa che termina l’affetto tra i due.

Il post prosegue anche “Siamo genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia”. La parte finale del post è riservata all’appello ai fans e alla stampa. “Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie”.