Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 13 maggio 2020: l’Alchimista si svela, torna Alessandro

L’Alchimista vuole conoscere Giovanna Abate

Alcune settimane fa, prima tramite chat e successivamente nello studio 6 dell’Elios in Roma, Giovanna Abate ha conosciuto l’Alchimista. Quest’ultimo ad oggi non si è fatto riconoscere indossando una maschera particolare e camuffando la sua voce con il microfono. In questo arco di tempo sul web si sono fatti i nomi più disparati, menzionando anche ex corteggiatori di Uomini e Donne.

Gli spoiler forniti da Witty Tv svelano che oggi pomeriggio la tronista capitolina si ritroverà a tu per tu con il suo spasimante misterioso. Sarà. La padrona di casa Maria De Filippi a dire alla ragazza della richiesta che ha fatto il suo corteggiatore di poterla vedere fuori dallo studio: “Lui oggi vuole farsi vedere da Giovanna”.

Alessandro Graziani torna in studio

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, svelano che ci sarà il clamoroso ritorno in studio di Alessandro Graziani. Dopo che il corteggiatore si è auto eliminato perché la tronista ha mostrato poco interesse nei suoi confronti, più tardi lo sportivo scenderà ancora una volta le scale dello studio 6 dell’Elios in Roma per un ragione molto particolare.

Gli spoiler forniti dal portale Witty Tv, dicono che il giocatore di pallavolo inizierà a conoscere tre ragazze che hanno contattato gli autori del dating show di Maria De Filippi per conoscerlo. Inoltre gira voce che il giovane possa interessare ad alcune dame del Trono over, tra cui Roberta. Sembra proprio che Alessandro abbia dimenticato subito la tronista romana.

Veronica e Giovanni sempre più vicini

Le anticipazioni di Uomini e Donne, rivelano anche che oggi vedremo altri due protagonisti. Stiamo parlando di Veronica Ursida e Giovanni. Quest’ultimi, dopo essere stati accusati di avere un accordo o un flirt segreto, più tardi in studio racconteranno come sta procedendo la loro frequentazione.

La dama bionda confermerà di avere un forte interesse nei confronti del cavaliere, mentre l’uomo ammetterà che tra loro c’è stato un avvicinamento fisico dopo che giorni fa c’è stato un quasi bacio. Infine continueranno i contrasti tra Tina Cipollari e la coppia composta da Gemma Galgani e il giovane Nicola.