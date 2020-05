Milly Carlucci nervosa con Maria De Filippi: le avrebbe copiato due format

Milly Carlucci contro Maria De Filippi

L’emergenza sanitaria per il Covid-19 ha costretto a Maria De Filippi e Milly Carlucci a sospendere i propri programmi. Ma se quest’ultima potrebbe ripartire a settembre con Ballando con le Stelle 15, la conduttrice Mediaset qualche settimana fa ha ripreso a lavorare con una versione rivisitata e social di Uomini e Donne. A dire la verità si è rivelato un flop in termini d’ascolto, ma stando ad un giornalista, la professionista abruzzese non avrebbe gradito l’iniziativa della collega.

Il motivo? Secondo lei la moglie di Costanzo ha preso spunto da Io Resto a Casa Show, un format che la stessa ha creato durante il Coronavirus. In pratica due personaggi dello spettacolo si sfidavano in prove di canto, ballo e giochi tramite Pc. Sul magazine Nuovo Tv, il giornalista Piovan ha scritto: “Milly è un po’ nervosa le similitudini”.

Le similitudini tra due programmi televisivi

Milly Carlucci si era innervosita con Maria De Filippi per via di Amici Celebrities, considerato molto simile a Ballando con le Stelle. Stando a quanto riportato dal periodico Nuovo Tv, la professionista abruzzese non gradisca per niente che Queen Mary e Mediaset prendano spunto dai suoi format. La giornalista Piovan ha scritto che la versione web di Uomini e Donne abbia fatto trasecolare l’artista Rai.

“Per lei troppo simile, nel linguaggio, al suo Io Resto a Casa Show”. Inoltre, secondo Milly, ci sarebbe un’altra similitudine a Il cantante mascherato, trasmissione andata in onda in inverno su Rai Uno e che ha riscosso un discreto successo. La De Filippi nel suo dating show ha chiamato degli spasimanti misteriosi che utilizzavano dei nick name e addirittura uno ha la maschera, l’Alchimista.

Maria De Filippi ha rubato l’idea a Milly Carlucci?

Per Milly Carlucci la versione web di Uomini e Donne, andata in onda solo per due settimane, è molto simile a Il Cantante Mascherato. L’unica differenza che nel dating show di Maria De Filippi ad ogni appuntamento veniva reso noto un particolare dei corteggiatori misteriosi di Gemma Galgani e Giovanna Abate.

Cosa accadrà ora? La conduttrice di Ballando con le Stelle agirà legalmente? E pensare che da tempo quest’ultima vorrebbe tanto Queen Mary come ospite nei suoi format. Avrà cambiato idea?