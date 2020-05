Barbara D’Urso, Alberto Mazzetti dichiara: il flirt c’è stato

Dopo circa un anno Alberto Mazzetti è tornato a parlare di Barbara D’Urso e del loro presunto flirt. Dopo la fine del Grande Fratello, il Tarzan di Viterbo e la conduttrice televisiva sono stati in ottimi rapporti fino poi all’improvviso allontanamento. Infatti, l’ex gieffino ancora oggi non capisce il motivo per cui è stato allontanato dalla tv e continua a chiedersi perché la presentatrice non lo abbia mai più coinvolto in alcun progetti.

Chi ha seguito la vicenda sa che le cose non sono terminate qui. Nei mesi scorsi lo stesso Alberto Mezzetti ha lasciato intendere che il suo rapporto con Barbara D’Urso non è stato una semplice amicizia. Lei, invece, non ha mai replicato. Ma qual’è la verità?

Alberto Mazzetti confessa il flirt con Barbara D’Urso

Alberto Mazzetti è stato intervistato nelle scorse ore dal portale GossipeTv confermando ancora una volta il flert che c’è stato con Barbara D’Urso.“C’è stato molto di più di un’amicizia. Ovviamente c’è stato un flirt. Lei non mi ha mai smentito“.

L’ex gieffino ha dichiarato che ad oggi non sente più la bella napoletana perchè l’ha bloccato su tutti i canali social. Infatti, sono mesi che evita i suoi appelli, senza capire il reale motivo. Il tarzan di Viterbo sente di avere la coscienza pulita e l’atteggiamento di Barbara D’Urso si spiega solo con una motivazione. A Quanto pare le ha dato fastidio la confessione del giovanotto.

La conduttrice mi spia in anonimo

Barbara D’Urso come ha dichiarato l’ex gieffino l’ha bloccato su tutti i canali social. Alberto Mazzetti però di recente ha notato una cosa molto strana. Tutto è accaduto dopo la pubblicazione di una Stories su Instagram relativa al fuori onda di Marco Carta.

Guardando con attenzione le immagini, Alberto si è accorto che tra le varie immagini sono comparsi anche dei loro screen, che poi ha rimosso. Questo dimostrerebbe che Barbara D’Urso spia di nascosto il giovane senza che nessuno se ne accorge. Chissà se ora la conduttrice risponderà a queste nuove rivelazioni.