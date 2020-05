Anna Moroni al veleno: “Ecco perché mi hanno cacciata da La prova del cuoco e Antonella Clerici è andata via”

Anna Moroni parla del suo addio a La prova del cuoco

Nelle ultime ore il portale Tv Blog ha raggiunto Anna Moroni per farsi rilasciare un’intervista. L’ex volto de La prova del cuoco si trova a casa in stand-by perché il programma ricette all’italiana con Davide Mengacci è fermo causa Covid-19.

L’81enne, però, ha confessato che la trasmissione riprenderà da lunedì ma direttamente dalla sua abitazione. Ovviamente il giornalista ha chiesto alla maestra di cucina cosa è successo realmente quando è stata fatta fuori dal cooking show di Rai Uno.

“Quando Antonella Clerici è andata via, il produttore ha voluto cambiare tutto e non mi hanno cercato assolutamente”, ha rivelato la Moroni. Quest’ultima, inoltre, ha detto che l’anno successivo per La prova del cuoco è stato un disastro dal punto di vista degli ascolti, a quel punto l’hanno cercata, anche Elisa Isoardi le ha telefonato un giorno, ma lei ha ribadito che non aveva nessuna intenzione di tornare in quel format.

Il rapporto con Antonella Clerici

Intervistata da Tv Blog, Anna Moroni ha menzionato la sua compagna d’avventura e cara amica Antonella Clerici. I due per ben 17 anni hanno condiviso la conduzione a La prova del cuoco. L’81enne ha confessato che per lei e suo marito è come una figlia e l’hanno sempre aiutata.

A proposito dell’addio della professionista lombarda al cooking show di Rai Uno, la maestra ha riferito: “Lei ha chiesto spesso consiglio a me: lo ha fatto quando voleva lasciare La Prova Del Cuoco per cambiare vita. Io le dissi: fai bene, ad un certo punto si deve pensare alla famiglia”.

Anna Moroni critica Masterchef

Anna Moroni intervistata da Tv Blog non ha risparmiato nessuno. Ad esempio, sulla trasmissione culinaria di Sky ha asserito: “Masterchef è un programma tutto preparato, girato, montato, non è un programma vero“. Per l’81enne la migliore conduttrice dei cooking show resta Antonella Clerici.

Lei ha iniziato nel 2002 a lavorare sul piccolo schermo come cuoca, quando ancora non erano presenti altri format sulla cucina. Successivamente ne sono spuntati tantissimi, ma la Moroni li ha stroncati così: “Fanno delle schifezze, preparano cose complicatissime, non vere“.