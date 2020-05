Manuela Arcuri vuota il sacco su Gabriel Garko: “Abbiamo avuto una storia, ma non so perché è finita”

Manuela Arcuri si confessa a Vieni da me di Caterina Balivo

Qualche giorno fa Manuela Arcuri ha festeggiato il compleanno del figlioletto Mattia insieme al marito Giovanni Di Gianfrancesco. Nelle ultime ore, invece la nota attrice di Latina ha trascorso un pomeriggio diverso intervenendo via collegamento Skype a Vieni da me, il programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo.

La professionista che anni fa ha partecipato anche a Ballando con le Stelle, ha parlato della sua vita privata e lavorativa facendo un primo bilancio. Ovviamente la la padrona di casa non si è morsicata la lingua facendo delle domande anche molto intime.

Le rivelazioni su Gabriel Garko e i suoi ex fidanzati

Intervenuta in collegamento dalla sua casa, Manuela Arcuri non si è tirata indietro alle domande di Caterina Balivo. Quest’ultima, infatti, ha chiesto alla sua ospite di parlare dei suoi vecchi amori. A quel punto l’attrice laziale ha fatto delle confessioni inedite sui suoi ex: lo schermitore Aldo Montano, l’ex calciatore Francesco Coco e addirittura il collega Gabriel Garko. Tutti e tre sono stati inquadrati nel led in studio mentre la Arcuri ha asserito: “Beh sì, è uno schieramento di uomini davvero belli”.

La conduttrice napoletana a qual punto le ha domandato quale di questi tre cancellerebbe. La moglie di Giovanni Di Gianfrancesco ha risposto nessuno perché tutti le hanno lasciato qualcosa, anche se non sono finite bene. “Grazie a queste esperienze sono migliorata, ho imparato. Gabriel Garko? Con lui è durata poco ma non so perché…”, ha concluso la donna.

Manuela Arcuri parla di Ballando con le Stelle

Intervistata da Caterina Balivo a Vieni da me, Manuela Arcuri ha parlato anche della sua esperienza a Ballando con le Stelle. I giudici Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli sono stati abbastanza duri con lei, facendo anche dei giudizi molto negativi.

L’attrice di Latina ha confessato: “Non mi hanno capita. La loro aspettativa era completamente fuori luogo rispetto alla realtà. Si aspettavano di vedere una donna pantera, una mangiatrice di uomini, invece io non sono così”.