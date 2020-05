Pago e Serena figlio in arrivo? La coppia dà una risposta spiazzante (FOTO)

In queste ore, diversi utenti hanno chiesto a Pago e Serena se hanno intenzione di allargare la famiglia con un figlio. La coppia ha risposto a questo quesito direttamente attraverso il profilo Instagram della Enardu e la reazione è stata spiazzante.

I due protagonisti, dopo la partecipazione al Grande Fratello VIP, hanno riacquistato notorietà, sta di fatto che sui social sono in molti a seguirli e ad interagire con loro. Proprio durante un normale botta e risposta sono saltate fuori questioni molto interessanti.

La risposta di Serena e Pago sul possibile figlio in arrivo

Serena Enardu si è lasciata andare al solito giochino delle domande ed ha risposto anche a quella inerente la possibilità di avere un figlio da Pago. Come i fan sapranno, entrambi sono già genitori. Lei ha un figlio, ormai grandicello, di nome Tommaso avuto da una precedente relazione, mentre lui ha un figlio avuto al precedente matrimonio con Miriana Trevisan, che si chiama Nicola.

I fan, però, hanno voluto chiedere alla coppia se abbiano viglia di aumentare la famiglia facendo finalmente un figlio insieme. La risposta dei due piccioncini, però, è stata davvero estrema. La Enardu ha detto di non prendere minimamente in considerazione a questione. Durante la clip, si è sentita in sottofondo anche la risposta del cantante, il quale ha ringraziato per la domanda, ma ha declinato palesemente la proposta. (Continua dopo la foto)

Il web deluso dalla coppia

Le reazioni così estreme di Pago e Serena sull’eventualità di avere un figlio hanno fatto storcere il naso a parecchie persone. Ciò che ha spiazzato maggiormente è stata l’estrema fermezza con cui i due protagonisti hanno declinato la questione. Inoltre, nessuno dei due ha fornito ulteriori spiegazioni in merito alla questione. Entrambi si sono semplicemente limitati a dire di non avere alcuna intenzione di aumentare il nucleo familiare.

Per adesso, dunque, la loro vista sta attraversando una fase di stabilità in cui non sono ammessi grossi cambiamenti. Successivamente alla partecipazione al GF VIP, i due avevano anche palesato l’ipotesi di convolare a nozze ma, per ora, neppure questo argomento è stato menzionato. Dopo aver affrontato la questione, Pago ha preparato per la sua metà una cenetta a lume di candela sotto le note di canzoni romantiche. A quanto pare, dunque, stanno bene così e non sentono il bisogno di stravolgere la loro vita in qualche modo.