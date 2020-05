Rudy Zerbi scippa il posto a Mara Venier? La confessione: “Potrei condurre Domenica In”

Rudy Zerbi vuole condurre Domenica In

Nel nuovo numero del magazine DiPiù Tv è contenuta una lunga intervista a Rudy Zerbi. Il professore di Amici e giudice di Tu si que vales ha rivelato che potrebbe dare una clamorosa svolta alla sua carriera artistica. L’ex discografico della Sony ha affermato che è arrivato a tali livelli facendo tanta gavetta e si è conquistato il successo e l’amore del pubblico grazie ai sacrifici fatti in questi ultimi anni.

Poi il braccio destro di Maria De Filippi ha espresso un suo grande desiderio, ovvero quello di condurre un quiz televisivo o addirittura Domenica In. Il figlio di Davide Mengacci vuole rubare il post Mara Venier? Non è l’unico, giorni fa anche Patrizia Pellegrino aveva espresso lo stesso desiderio.

Mara Venier deve iniziare a tremare?

Il grande sogno di Rudy Zerbi è quello di lavorare a Domenica In, non per forza come conduttore ma anche come inviato e condividere quello spazio insieme a Mara Venier. Ricordiamo che i due hanno lavorato insieme per quattro anni a Tu si que vales, entrambi come giurati.

Ovviamente un sogno che con molta probabilità rimarrà tale. Infatti la professionista veneta che quest’anno condurrà il contenitore festivo fino al 28 giugno, difficilmente rinuncerà al suo posto. Intervistato dal periodico DiPiù Tv, il professore di canto di Amici ha detto: “Non so se ne sarei capace, ma credo che un bravo presentatore debba sapere condurre un programma al di là del fatto che ci sia musica o meno”.

Rudy Zerbi vuole aprire una gelateria tutta sua

Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, Rudy Zerbi ha parlato anche del suo futuro lontano dal piccolo schermo. Il figlio di Davide Mengacci, infatti, un giorno vorrebbe aprire oppure gestire una sua gelateria.

Quindi dire addio alla tv e a Maria De Filippi che diversi anni fa lo ha salvato da una situazione molto complicata? Sembra proprio di sì, infatti l’ex discografico della Sony si vede invecchiare dietro il bancone di una gelateria a vendere gelati di vari gusti. Si realizzerà il suo sogno?