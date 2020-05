Uomini e Donne: Marco e Beatrice di nuovo genitori, è nata Azzurra (foto)

La coppia nata a Uomini e Donne ha dato il benvenuto alla piccola Azzurra. Ecco tutti i dettagli

Marco e Beatrice di nuovo genitori

Vi ricordate il percorso di Marco e Beatrice a Uomini e Donne? Anche loro sono una delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi. Marco Fantini aveva conquistato tutti per il suo carattere pacato e gentile come corteggiatore di Anna Munafò, la quale però decise di scegliere Emanuele Trimarchi. Maria propose a Marco il trono e in quell’occasione si è legato particolarmente a Beatrice Valli, anche se lui non le credeva e la metteva sempre in discussione.

Alla fine i sentimenti non potevano essere nascosti e Marco ha scelto Beatrice regalandole delle scarpine per il suo bambino, avuto da un altra relazione a soli 17 anni. Tra loro è andato tutto molto bene, tanto che qualche anno fa sono diventati genitori della piccola Bianca.

Non è stato un periodo facile per la coppia appena dopo la nascita della bambina. Sui social si è scatenato un odio verso la piccola incomprensibile. In molti le dicevano quanto era brutta e la definivano “un mostro”. Ma Marco e Beatrice non si sono lasciati scalfire e questa mattina sono diventati genitori per la seconda volta (lei per la terza).

Benvenuta Azzurra

La mattina del 13 maggio Marco e Beatrice hanno dato il benvenuto alla loro piccola Azzurra per la felicità loro e dei fratellini Bianca e Alessandro. La famiglia si allarga in questo periodo molto difficile per tutti, ma soprattutto per l’ex corteggiatrice che ha avuto molti problemi con questa terza gravidanza.

Alla fine tutto è andato per il meglio e la piccola Azzurra è nata forte e sana. È stata la stessa Beatrice ad annunciarlo sul suo profilo Instagram come potete vedere qui sotto. Ovviamente anche il papà Marco non si è sottratto ai social. L’ex tronista ha documentato tutto attraverso le sue Instagram Stories: l’attesa con Alessandro, la nascita e la reazione dopo averla vista. (Continua dopo il post)

Azzura Fantini ha fatto innamorare Marco di nuovo, queste le sue parole. Inevitabilmente sotto ai post della coppia stanno continuando da ore ad arrivare commenti, anche di persone molto note nel mondo dello spettacolo. Che dire, tanti auguri ad Azzurra e alla bellissima famiglia Fantini-Valli.