Malena, mette all’asta il suo pelo pub…. per beneficenza “Spero che siate generosi”

Durante la quarantena Malena cura il suo corpo e cede un suo pelo per beneficenza, scopriamo perché e da cosa è nata questa idea

Attrice hard affascinante e seducente, Malena si mantiene sempre bellissima e in perfetta forma, anche in quarantena. L’attrice ha messo all’asta un suo pelo per beneficenza e in un’intervista a Le Iene ha specificato che presta molta cura al suo corpo. Il ricavato dell’asta andrà a favore dell’associazione “Il Giardino delle idee”, che si dedica a giovani, famiglie e anziani in difficoltà.

Si tratta di una iniziativa particolare che ha avuto spunto da un’idea de Le Iene. L’inviato della trasmissione di Italia 1 Alessandro Di Sarno dopo l’avvio della Fase 2 ha raggiunto Malena in Puglia e con lei ha trascorso la quarantena. I due hanno raggiunto presto l’intesa e l’attrice si è lasciata andare, rivelando ad Alessandro segreti e confidenze.

Malena spera che gli italiani siano generosi

L’attrice ha fatto delle rivelazioni a Di Sarno e ha detto che quando le donne dicono che le dimensioni non contano in realtà sono ipocrite. Secondo lei a tutte piace grosso, ma non tutte sono disposte ad ammetterlo. In questo periodo di quarantena lei comunque si prende cura di sé e infatti è sempre molto bella e molto sexy.

Malena nell’intervista ha anche parlato dei suoi guadagni con i film hard, e ha rivelato che oggi più che di film si parla di scene. I guadagni per un’attrice sconosciuta possono spaziare da 200/300 euro e arrivare anche a duemila euro. Tuttavia, è in America il mercato hard più pagato in assoluto, molto più che in altri paesi al mondo.

L’idea del pelo in beneficenza suggerita da Le Iene

In passato Malena è stata anche agente immobiliare, ma poi ha deciso di entrare nel mondo hard e non si è mai pentita di questo. Molto spesso le attrici che fanno questo lavoro non hanno avuto un buon rapporto con il padre e hanno sentito l’assenza di questa figura principale. Fare parte del mondo hard per queste donne rappresenta quindi una specie di vendetta verso gli uomini.

Questi sono poi gli strumenti che consentono alle donne di raggiungere il successo. L’idea de Le Iene di mettere un suo pelo in beneficenza per aiutare i bisognosi è piaciuta molto a Malena. L’attrice ha infatti accettato senza pensarci due volte e grazie al suo pelo darà una mano all’associazione “Il Giardino delle idee” da lei scelta. Chi donerà di più riceverà il pelo di Malena incorniciato e autografato.