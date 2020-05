Amici Speciali: fuori Vanessa Incontrada? Silenzio sull’attrice che aveva annunciato la sua presenza settimane fa

Continua il mistero su Vanessa Incontrada e il suo ruolo nel programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa è successo

Amici Speciali: Vanessa Incontrada non c’è

Amici Speciali non è ancora iniziato e già c’è un mistero che coinvolge la presenza di Vanessa Incontrada. Quest’ultima alcune settimane fa in una diretta Instagram con Nek aveva dichiarato di essere bloccata nel suo lavoro ma che sarebbe ripartita a breve. Con quale progetto? Proprio con Amici Speciali per quattro puntate. Vanessa non ha specificato il suo ruolo, ma tutti hanno dato per scontata la sua presenza in giuria così come è stato ad Amici 19.

Invece, qualche giorno fa, la pagina ufficiale del programma di Maria De Filippi ha svelato i nomi della giuria ufficiale: Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Eleonora Abbagnato. E Vanessa Incontrada? L’annuncio ha lasciato spiazzati tutti perché non c’è stata nessuna menzione dell’attrice. Ma come mai?

Vanessa Incontrada ha rinunciato o è stata esclusa dal programma? Oppure l’attrice avrà un ruolo speciale che sarà svelato più avanti? Per il momento tutti hanno scelto il silenzio anche se è molto strano. Perché Vanessa avrebbe dovuto annunciare la sua presenza nel programma senza averne la certezza? Voi che cosa ne pensate?

Gara sì, ma per solidarietà

Il programma che sta per arrivare in prima serata su Canale 5 da venerdì 15 maggio era stato pensato in modo molto diverso. Per prima cosa doveva andare in onda alla fine di Amici 19, doveva chiamarsi All Star e doveva essere una gara tra ex concorrenti del talent e cantanti noti.

La produzione, a seguito dell’emergenza Coronavirus, ha dovuto riscrivere e rivedere molte cose. Infatti, il nome è cambiato, l’inizio è stato rimandato e sarà sì una gara, ma soltanto per condivisione e per solidarietà. Il ricavato delle quattro puntate andrà interamente alla Protezione Civile in aiuto del nostro Paese. Questo obiettivo ha spinto diversi talenti a partecipare molto più volentieri, come i The Kolors.

Nel cast ci sono 12 concorrenti. Alcuni sono ex vincitori del programma: Irama, Alberto Urso, Andreas Muller, The Kolors, Gaia Gozzi (che ha appena trionfato ad Amici 19). Ma non solo, ci sono anche ballerini professionisti ed ex concorrenti molto amati: Giordana Angi, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Javier Rojas, Umberto Gaudino. Infine, due nomi che provengono da altri contesti: Michele Bravi e Random. Seguirete il programma? Che cosa ne pensate?