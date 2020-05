Chiara Ferragni in lacrime su Instagtram, la confessione sugli abusi: “È da stanotte che piango” (FOTO)

Chiara Ferragni ha dato il via ad una campagna su Instagram dedicata a tutte le donne che hanno subito abusi e i vari racconti l’hanno fatta scoppiare in lacrime. L’influencer ha deciso di sfruttare in modo costruttivo i social rendendoli un posto in cui ciascuno può raccontare la propria storia.

Si tratta di un’iniziativa molto importante che sta spronando molte persone a mettersi a nudo ed esternare il loro malessere. Attraverso l’accettazione di un trauma si può trovare la forza per andare avanti.

L’iniziativa lanciata da Chiara Ferragni

Ieri sera Chiara Ferragni è scoppiata in lacrime sui social per la nuova iniziativa legata agli abusi su donne, ma anche in generale. La protagonista ha esortato i follower a fare dei video su Tik Tok in cui ogni persona ha la possibilità di manifestare con un piccolo balletto un dramma subito. In molti hanno mostrato, ad esempio, gli indumenti che avevano addosso il giorno dello stupro e molto altro. Si tratta di video molto toccanti che hanno fatto commuovere la protagonista.

Dopo il lancio di questa challenge, la moglie di Fedez ci ha tenuto a chiarire la questione ed ha spiegato che, a suo avviso, questo è un modo per far sentire le persone più vicine. In effetti, grazie all’iniziativa, si sono palesati e confrontati molti individui affetti agli stessi mali e sofferenze. Questo ha fatto nascere una specie di collaborazione e condivisione reciproca.

L’influencer in lacrime per le storie delle vittime

In seguito alla pubblicazione dei filmati, però, molti utenti hanno cominciato a scrivere in privato a Chiara Ferragni per raccontarle le loro violenze subite. I racconti sono stati minuziosi e troppo espliciti, al punto che la giovane non è riuscita a trattenere le lacrime. In una Instagram Storie, infatti, ha detto di essere scoppiata a piangere nella notte e di non essere riuscita a fermarsi.

Nonostante tutto, però, è contenta di aver dato luogo a questa catena di eventi finalizzati al superamento di un trauma. Le storie delle varie vittime, infatti, sono state accompagnate anche da molti messaggi di rinascita e risorgimento dalle ceneri. Tale consapevolezza è per l’influnecer motivo di orgoglio e gioia.