Marco Ferrero noto come Iconize, è stato aggredito a Milano (FOTO)

Marco Ferrero, il coraggio di denunciare è stato premiato

Marco Ferrero, meglio noto sui social come Iconize si è mostrato stamattina ai suoi follower in condizioni che nessuno avrebbe mai potuto immaginare di vedere. Il ragazzo è stato bullizzato, ha subito violenza da un gruppetto di ragazzini che lo hanno denominato froc**. La serata di ieri, sembrava essere una delle tante, si è svolto Tutto nella normalità.

Era sceso a fare una passeggiata insieme al suo cane, quando ha incontrato un gruppo di ragazzini, erano in tre. Dopo poco si sono avvicinati a lui, inizialmente sembravano essere tranquilli, poi è avvenuto il fattaccio. Gli hanno chiesto una sigaretta, lui non ne aveva, per questo l’ha negata e così hanno iniziato a picchiarlo.(Continua dopo la foto)

Marco Ferrero, dopo lo shock la forza di rialzarsi e reagire

Marco Ferrero senza vergogna alcuna ha deciso di raccontare ogni attimo di quello che ha subito. Ricorda che lo hanno lasciato sotto shock e sono andati via dopo averlo malmenato e deriso. Lui ha risposto di essere fiero di essere gay. Poi si è rialzato ed è tornato a casa con il suo cagnolino. Inizialmente ha scelto di non raccontare nulla. Poi trascorsa la notte, dopo essersi svegliato questa mattina ha deciso di rendere pubblico tutto, Non tanto per se stesso, ma per chi si trova nella sua stessa situazione

Molti magari hanno vissuto la stessa situazione ma non hanno avuto il coraggio di denunciare o reagire. Quindi attraverso un video Instagram ha raccontato l’avvenimento chiedendo ai fan di scusarlo perché oggi non vuole avere contatti con nessuno, preferisce rimanere da solo, riflettere e riprendersi un po’.

Ovviamente ha voluto tranquillizzare tutti dicendo che sta benissimo, ciò che lo disturba è più che altro sapere che qualcuno sceglie di bullizzare altri individui senza motivo. Basta un chilo di troppo, il colore della pelle, o semplicemente il fatto di essere gay per dover subire. Chiede quindi ai diretti interessati cosa trovano di bello o interessante in ciò che fanno.

Al post rispondono Alessandro Zan ed il centro gay

Al video rispondono sia il centro gay che afferma di ricevere questo genere di denuncia giorno per giorno. Sia Alessandro Zan, un deputato del PD che lo ha pubblicamente ringraziato per aver scelto di pubblicare la sua esperienza.

A qualcuno può sembrare strano, ma è importante che lui lo abbia fatto. In quanto personaggio pubblico è fondamentale che si sia esposto, chi lo segue lo prenderà sicuramente ad esempio, perché denunciare questo genere di fatti non è facile ma allo stesso tempo è importantissimo.