Adriana Volpe terrorizzata “esplosione sotto casa” un’auto si incendia (VIDEO)

L’incendio dell’auto sotto casa terrorizza Adriana Volpe, in un video pubblicato nelle Instagram Stories la conduttrice appare sotto choc, scopriamo cosa è successo

Adriana Volpe ha vissuto momenti di paura a causa di una macchina che si è incendiata di fronte la sua casa. L’episodio è avvenuto martedì 12 maggio 2020 e la conduttrice è rimasta sconvolta per aver assistito in diretta all’esplosione. La Volpe ha postato un video su Instagram in cui ha ripreso la scena dell’automobile avvolta dalle fiamme.

L’esplosione è avvenuta a Roma, in viale dei Parioli, e la Volpe si trovava nell’appartamento di fronte, per questo ha visto la scena. Il video è stato girato con il suo smartphone e si vede l’auto e il fumo nero che l’avvolge. La conduttrice ha descritto anche cosa era successo ed è apparsa impaurita e terrorizzata. Per fortuna poi sono giunti sul posti i pompieri e una squadra di vigili del fuoco ha fatto di tutto per spegnere le fiamme. (Continua dopo la foto)

Adriana Volpe posta su Instagram il video dell’auto esplosa

L’ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha descritto nel video quanto stava accadendo. Nella sua voce si percepiva quanto fosse terrorizzata e l’incidente l’ha veramente sconvolta. La showgirl stava trascorrendo una giornata tranquilla ma questo evento l’ha destabilizzata. Vedere quella macchina sotto casa avvolta dalle fiamme e dal fumo nero le ha messo addosso tanta angoscia e spavento.

I vigili del fuoco per fortuna sono intervenuti tempestivamente e presto hanno messo a bada le fiamme. Un altro dato positivo è che nessuno è stato coinvolto nel rogo e lo si vede perfettamente nelle immagini inviate sul social da Adriana. La Volpe ha pubblicato il video nelle sue Instagram Stories e si vede che la macchina si trovava parcheggiata. Non si conoscono ancora i motivi di questa esplosione ma si sta indagando, quindi presto si saprà qualcosa.

La Volpe potrebbe aiutare le indagini

Ancora dunque bisogna capire il perché la macchina è andata a fuoco e cosa è veramente successo. La polizia sta indagando e nelle prossime ore saranno accertati i motivi di questa esplosione. Quanto visto dalla Volpe potrebbe risultare utile per le indagini.

Il suo racconto, infatti, potrebbe essere determinante nel capire le motivazioni di questo incendio. Adriana Volpe ha fatto intendere che c’è stata una esplosione e che poi la vettura si è incendiata. Potrebbe trattarsi di autocombustione, ma la polizia dovrà accertare le cause dell’incendio.