Alessio Boni una notizia brutta per l’attore davvero inattesa

Alessio Boni, cambio di programma ecco perché

Alessio Boni, è arrivata proprio in queste ore la decisione da parte della RAI che ha scelto di cambiare il palinsesto per la serata di questa sera punto il pubblico avrà modo di seguire su Rai 2 il film “Sister Act – Una svitata in abito da suora”.

Chi ha seguito la serie “La compagnia del cigno” con Alessio saprà che in realtà sarebbe dovuto andare in onda proprio questa sera, ma le cose sono cambiate probabilmente a causa degli ascolti. Anche nelle settimane passate si è scelto di inviare le repliche della serie di Ivan Cotroneo. Anche allora gli ascolti sono stati parecchio deludenti e quindi la Rai ha preferito mandare in onda altro piuttosto che perdere lo share.

A proposito dei numeri, gli ascolti avevano raggiunto uno share del 3,3%, quindi hanno seguito 854.000 spettatori per il primo episodio. Poi 798.000 Quindi 3.1% per il secondo. ovviamente sono pochissimi rispetto quello che tutti si aspettavano. Quando la serie andò in onda per la prima volta i risultati furono fantastici, ascolti elevati, Ecco perché si pensava di poter toccare il cielo con un dito anche questa volta. Così però non è andata.

Alessio Boni, quando si potrà seguire la serie?

Alessio Boni ha tantissimi fan, come anche la sua serie, la cui messa in onda non è stata annullata, ma posticipata. La RAI infatti Ha comunicato che ha deciso di spostare la messa in onda al venerdì sera in seconda serata per evitare di affidare responsabilità troppo grosse. È stato comunque un evento inaspettato, Mai successo.

Una serie andata tanto bene, capace di riscuotere enorme successo è stata spostata in palinsesto in seconda serata. Proprio come una serie di altri tempi, e forse nemmeno, perché ritenuta incapace di tenere gli spettatori incollati alla TV.

In realtà la motivazione, spiega la RAI è che probabilmente essendo che la serie è andata in onda da troppo poco tempo, la gente si stufa e non vuole rivedere le stesse cose. Se dovesse essere riproposta nei prossimi mesi in prima serata, senza dubbio riscuoterebbe lo stesso successo della prima volta. Si tratta quindi di una scelta non legata alla qualità ma alle tempistiche.

Sister act, un film intramontabile che vince Sempre

Sister act è il film su cui la Rai ha deciso di puntare tutto per la serata di mercoledì 13 maggio. Un film del 1992 che ad oggi riesce a riscuotere successo piazzato in prima come in seconda serata.

Ai tempi la pellicola ebbe un incasso di 231 milioni di dollari contribuendo a far diventare Whoopi Goldberg una delle attrici più conosciute del mondo della TV e del cinema.