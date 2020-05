David Beckham, foto schoc ecco come è stato paparazzato (FOTO)

David Beckham, Dove sono finiti i suoi capelli?

David Beckham è diventato calvo, i suoi fan gli chiedono che fine hanno fatto i bellissimi capelli che contornavano il suo viso fino a qualche tempo fa. L’ex marito dell’ex Spice girl Victoria si è mostrato mentre andava a fare spesa con la figlia Harper Seven, è stato beccato li dai paparazzi in forma non del tutto smagliante. Il calciatore inglese famoso non soltanto per essere il più bravo, ma anche per lo splendido ciuffo è cambiato, non poco.

Una capigliatura diradata, nessun ciuffo, una rasatura non fatta benissimo, probabilmente a causa della quarantena. Nel 2018 in realtà si era già parlato dei suoi capelli, perché si pensava si fosse sottoposto ad un trapianto non accettando il cambiamento arrivato con gli anni. Adesso queste foto aumentano i dubbi. Ma come mai l’ex calciatore inglese Non indossa un berretto? In genere infatti è così che lo vediamo, probabilmente perché l’escamotage del berretto è stato utile fino ad ora a coprire le sue nudità in testa.(Continua dopo la foto)

David Beckham, una spesa rivelatrice, si è mostrato Come mai prima d’ora

David Beckham durante la spesa con la figlia probabilmente ha scelto di mostrarsi Come mai prima d’ora. Come mai? Qualcuno su Instagram ipotizza si sia stancato di doversi nascondere come se avesse commesso chissà che reato.

In realtà l’ex calciatore potrebbe aver capito che le cose cambiano con l’andare avanti del tempo, quindi ha lasciato a casa il copricapo svelando Il segreto, la sua capigliatura non esiste più. Qualche settimana fa si era mostrato con i capelli rasati, la barba incolta, sembrava essere fiero, d’altronde con i Barbieri chiusi, non c’è molta scelta.

Adesso invece si è lasciato andare, forse si è stancato e non vuole più stare dietro a quella che è l’estetica con tutti i suoi dettagli poco importanti. Probabilmente il periodo di reclusione, gli ha lasciato qualcosa di importante, un insegnamento sui veri valori della vita.

Ecco Dove sta trascorrendo il lockdown

A proposito di questo David Beckham sta trascorrendo questo periodo di isolamento nelle Costwolds. Insieme a lui Victoria ed i figli Romeo, Cruz e Harper. Il primogenito invece si trova negli Stati Uniti dove vive con la fidanzata Nicola Anne Peltz.

Per loro la strada è ancora tutta in salita, dato che Boris Johnson ha recentemente dichiarato che la fase 2 è ancora parecchio lontana. Vediamo però che Beckham va in giro senza guanti e mascherina. Forse a loro è permesso.