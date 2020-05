Laura Chiatti la foto postata desta molta preoccupazione “sei troppo magra” (FOTO)

I fan sono preoccupati per Laura Chiatti, l’attrice è apparsa visibilmente dimagrita, scopriamo cosa è successo

Sui social si rincorrono le raccomandazioni per una delle attrici più amate nel nostro paese. Lei è Laura Chiatti, sposata con il seducente e affascinante Marco Bocci e mamma di due bellissimi bambini. Una foto comparsa su Instagram hanno fatto preoccupare i fan. Pare infatti che l’attrice sia apparsa molto dimagrita, ed è subito scattato l’allarme da parte dei suoi ammiratori.

L’attrice sta trascorrendo la quarantena insieme al marito e ai figli e ha postato uno scatto in cui si vede che ha perso peso. Nello scatto in primo piano la Chiatti è sempre bellissima e indossa una maglietta nera di “Kill Bill”. L’attrice in viso appare più scarna del solito e questo ha destato preoccupazioni.

Laura Chiatti definita dai fan troppo magra

Dopo che ha postato lo scatto ovviamente sono arrivati i commenti positivi sull’attrice e i fan le hanno detto che come sempre è bellissima. Tuttavia, qualcuno ha notato che è più magra del solito e non sono mancate anche le critiche. Alcuni utenti hanno detto che va bene che vuole stare in forma, ma quando la magrezza è eccessiva non è più bellezza.

Alcuni hanno anche aggiunto che di lei stanno rimanendo solo le ossa. Insomma, le polemiche non sono mancate e anche alcuni commenti un po’ sgradevoli. Per fortuna sono stati molti di più i commenti positivi e molti hanno apprezzato il look di Laura Chiatti. L’attrice è originaria di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, dove è nata il 15 luglio 1982. All’inizio ha intrapreso la carriera di cantante, e non pensava minimamente di diventare un’attrice.

La Chiatti e la sua carriera

Nel 1994 ha partecipato a Karaoke, il programma condotto da Fiorello e per qualche tempo ha portato avanti questo sogno. Infatti, ha anche pubblicato due album in inglese. La svolta viene nel 1996, quando ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager.

Il concorso l’ha messa in risalto e a distanza di qualche anno è entrata nel cast di Un posto al sole e di altre serie TV. Fra queste vi sono Carabinieri, Compagni di scuola, Incantesimo 7 e Diritto di difesa. Il successo arriva quando sbarca al cinema nel 2004 con il film Mai + come prima, poi nel 2006 gira con Paolo Sorrentino L’amico di famiglia.