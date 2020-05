GF Vip: Sara Soldati ha un nuovo amore, ecco di chi si tratta

Sara Soldati, archiviato l’equivoco Andrea Denver, pare abbia voltato pagina in amore con l’erede di una famiglia molto ricca. Ecco di chi si tratta

GF Vip: Sara Soldati pronta ad un nuovo amore

Sara Soldati ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip entrando a poche settimane dall’inizio con Teresanna Pugliese e Asia Valente. Tuttavia, il suo percorso non è stato molto incisivo nel reality. All’inizio Antonio Zequila aveva messo gli occhi su di lei iniziando un corteggiamento anche inopportuno nei suoi confronti e per questo l’attore ha litigato pesantemente con Paola Di Benedetto che glielo ha fatto notare.

In poco tempo, però, sono iniziate le voci di un interesse da parte di Sara nei confronti di Andrea Denver. Tuttavia, nella Casa non è successo nulla tra di loro e una volta eliminata dal programma lei stessa ha dichiarato più volte che con il modello veronese non c’era nessun coinvolgimento sentimentale. Ha fatto degli apprezzamenti, ma quello che l’ha colpita di più è il suo carattere e tra loro si è instaurata una bella amicizia.

Ad oggi, il settimanale Chi ha testimoniato che Sara davvero non era per nulla interessata a Andrea Denver. Infatti, la ragazza ha intrapreso un flirt con l’erede di una ricca famiglia. Ecco qui di seguito nell’articolo di chi si tratta.

Sara Soldati: il nuovo flirt

Nonostante il periodo di emergenza continuano a nascere coppie. È il caso, appunto, di Sara che pare aver voltato pagina in amore e iniziato una frequentazione con Carlo Gussalli Beretta, erede dell’antica famiglia di produttori di armi. Carlo ha avuto una relazione anche con Dayane Mello un paio di anni fa, ma adesso sembra essere coinvolto dall’ex gieffina, come dimostrano le foto del settimanale di Alfonso Signorini che potete vedere qui sotto. (Continua dopo le foto)

La neo coppia molto giovane (lui 23 anni e lei 20) è stata vista passeggiare per le vie di Milano con la mascherina in compagnia di un’amica. Certo, nessun avvicinamento o atteggiamento amoroso nel rispetto delle regole. Tuttavia, la rivista ha confermato che i due hanno poi passato la notte insieme.

Insomma, Sara ha parlato più volte delle sue amicizie maschili, in maggiore quantità rispetto a quelle femminili. Ma questa volta sembra che non abbia trovato un nuovo amico, come con Denver, ma un nuovo fidanzato. Voi che cosa ne pensate di questa nuova coppia?