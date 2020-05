Mara Fasone accusata di infrangere la quarantena, la foto non mente: l’ex tronista replica (FOTO)

In questi giorni, a finire nel mirino del gossip ci è finita Mara Fasone, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata accusata di infrangere la quarantena. A lanciare l’allarme è stata l’influencer Deianira Marzano, la quale non ha mai avuto molta stima della ragazza.

Nel corso di alcune IG Stories, la Terribile ha mostrato una foto della protagonista mentre è intenta a godersi una piacevole giornata di mare. Questo ha subito fatto nascere una polemica senza fine. In queste ore, però, è arrivato il chiarimento da parte della fanciulla.

Le accuse contro Mara Fasone

Ieri mattina, Mara Fasone ha pubblicato uno scatto in cui si vede che è al mare, per tale ragione è stata accusata di infrangere la quarantena. Per il momento, infatti, non è ancora possibile avere accesso ai lidi o alle strutture balneari dato che si aspettano le disposizioni governative. Dalle clip in questione, però, si vede chiaramente che l’ex tronista si trova sugli scogli da sola senza che attorno ci sia nessuno.

Questo, però, non è servito a placare la rabbia di molti utenti che, invece, sono ancora chiusi in casa o comunque costretti a molte restrizioni. Specie Deianira ha preso in giro la fanciulla per essersi messa con il suo bel costumino a trascorrere questo momento di relax a differenza di altri molto più ligi alle regole. Molti hanno appoggiato lo sfogo dell’influencer. Ad ogni modo, dopo poco tempo, è arrivata la risposta della diretta interessata. (Continua dopo la foto)

L’ex tronista non ha infranto la quarantena

All’interno di una delle ultime Instagram Stories, Mara Fasone ha pubblicato lo stralcio di un articolo di giornale in cui è specificato che chi abita nei pressi di zone balneari può trascorrere del tempo sulla spiaggia. Naturalmente, il tutto deve essere fatto nel rispetto delle norme di sicurezza, delle distanze e di tutti gli accorgimenti necessari.

La protagonista non ha voluto aggiungere altro sulla questione, tuttavia, ha voluto rendere esplicito un concetto molto importante. Con questo chiarimento il popolo di Instagram avrà compreso le sue ragioni capendo che non ha infranto nessuna regola oppure no?