Uomo più basso del mondo: nuovo Guinness World Record [Video]

Arriva un nuovo guinness World Record per l’uomo più basso del mondo ad oggi in vita. Il suo nome è Edward Nino Hernandez, e il titolo di record mondiale è stato assegnato in occasione della sua festa di compleanno. Lo scorso lunedì infatti Edward ha compiuto 34 anni come riportato anche sul sito ufficiale del Guinness World Records in una nota.

Perché l’uomo più basso del mondo è Edward?

Hernandez ha raggiunto il titolo data la sua altezza di appena sessanta centimetri. A controllare che fosse realmente lui il meritevole di questo primato, è stato il giudice del Guinness dei Primati in America Latina, Natalia Ramirez. Quest’ultima gli ha consegnato un certificato ufficiale durante una cerimonia in una clinica nella sua città natale di Bogotà, in Colombia. In presenza di questa cerimonia c’era anche il suo medico di famiglia, che nel bene e nel male è sempre al suo fianco.

Hernandez è cresciuto normalmente fino all’età di quattro anni. Da allora in poi, lui e la sua famiglia hanno cominciato a notare che i suoi amici stavano diventando tutti più alti di lui. I suoi genitori si sono rivolti dunque allo specialista, ma il reale blocco della crescita non venne in essere per molto tempo. Edward e la sua famiglia hanno scoperto la verità a circa 20 anni, ovvero quando gli fu diagnosticato un grave ipotiroidismo.

Un uomo sempre con il sorriso

La diagnosi avuta non ha impedito a Hernandez di avere un atteggiamento positivo e godersi la vita. A volte gli amici e i parenti lo beccano a ballare per le strade con musica Reggaeton, Merengue e Vallenato.

“Uso il mio sorriso per conquistare il mondo! Condivido sempre il mio grande sorriso con tutti; questo è il mio fascino”, ha detto Hernandez. “Posso ottenere tutto ciò che mi viene in mente. Tutto è possibile … Le dimensioni e l’altezza non contano! Voglio che le persone sappiano chi sono veramente: di piccole dimensioni, di grande cuore!”

Un record già avuto da Edward

Comunque sia questa non è la prima volta che Edward conquista questo titolo. Già all’età di 24 anni, aveva detenuto lo stesso titolo il 13 aprile 2010. Dopo qualche mese, Khagendra Thapa Magar ha battuto il record (precisamente il 14 ottobre 2010), tuttavia Magar è morto il 17 gennaio. E così ora Hernandez ha guadagnato di nuovo il titolo.