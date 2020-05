Amici Speciali, Vanessa Incontrada è stata allontanata dal programma

Vanessa è stata allontanata?

A breve Amici Speciali andrà in onda su canale 5 per fare compagnia il pubblico italiano in questo periodo di pandemia. Maria De Filippi ha voluto proporre questo nuovo format del talent show, anche se le regole sono più o meno le stesse. Tra i cantanti ci sono Gaia Gozzi e Stash con la sua band The Kolors.

Secondo quanto sta circolando sul web, pare che tra loro ci sia del tenero per una serie di sguardi e sorrisi. Tuttavia fino a qualche settimana fa il gossip ha insinuato che ci fosse un flirt con Irama, anche lui coinvolto in questa nobile iniziativa. Oltre alle questioni sentimentali della vincitrice dell’ultima edizione, si sta parlando anche dell’improvvisa assenza di Vanessa Incontrada.

Nessuna risposta per i follower

Vanessa è stata allontanata dalla produzione di Amici Speciali? Per il momento non si sa ancora nulla a riguardo, dato che la diretta interessata non ha né confermato né smentito. Era entusiasta della sua partecipazione, comunicata attraverso una diretta di Instagram con Nek. Aveva sottolineato che i soldi ricavati dal televoto avrebbero sostenuto l’operato della Protezione Civile.

Qualcosa, però, sembra essere cambiato a un passo dalla messa in onda della prima puntata. La donna probabilmente non farà più parte della giuria perché si è rivelata incompetente nel dare dei giudizi alle esibizioni. Spesso si è scontrata con Alessandra Celentano per aver dato sempre il voto a Nicolai Gorodiski a sfavore di Javier Rojas.

Secondo molti telespettatori la conduttrice avrebbe preferito la maestra alla simpatica spagnola per non imbattersi in un malcontento generale. Ora è certo che giudicheranno le performance Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello, Gerry Scotti ed Eleonora Abbagnato. Quest’ultima darà sicuramente del filo da torcere alla Celentano poiché hanno sempre avuto dei pareri del tutto opposti sulla danza.

Altro incarico per Vanessa?

Secondo alcuni Vanessa potrebbe avere un altro ruolo nel programma, come la maestra di canto Anna Pettinelli. Per quanto riguarda Veronica Peparini non sarà presente per via di altri impegni lavorativi. La De Filippi ha sempre sottolineato che non è mai stato cacciato nessuno, in quanto tutti se ne sono andati via spontaneamente. Tante cose non risultano essere chiare, ragion per cui non ci resta che attendere.