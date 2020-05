Cristiano Malgioglio svela i particolari intimi sul giovane compagno

La vita intima del cantautore siculo

Chi conosce Cristiano Malgioglio sa perfettamente che il paroliere siciliano tiene moltissimo alla sua privacy al punto che sino ad oggi non si è mai mostrato al fianco del suo compagno. In una recentissima intervista al magazine Chi, il cantautore siculo ha confessato che il fidanzato ha 38 anni e stavolta ha intenzione serie con lui. Per sua stessa ammissione non è mai stato fedele nelle relazioni sentimentali ma ora la situazione sembra differente.

Appena la situazione tornerà alla normalità entrambi andranno a fare una gita fuori porta con un treno a vapore, un’iniziativa che hanno preso spunto da un documentario visto in televisione. Purtroppo non vivono insieme ma a distanza, e su un possibile tradimento della sua dolce metà, l’ex gieffino ha detto: “A letto viene sempre e solo con me. Lo seduco con della cioccolata fondente e con un po’ di piccante. La faccio io”.

Cristiano Malgioglio parla del suo fidanzato

Intervistato dal periodico diretto da Alfonso Signorini, Cristiano Malgioglio ha svelato qualche chicca sul suo attuale compagno. Il 38enne è un nutrizionista e, insieme al fratello, gestisce una palestra al centro di Istanbul, in Turchia. In tutti questi anni il paroliere siciliano non ha mai parlato della sua vita sentimentale, concentrandosi principalmente sul suo lavoro.

Parlando del fidanzato ha rivelato che quest’ultimo nemmeno lo conosceva: “Ricordo che le prime sere restava spiazzato quando vedeva che tutti mi guardavano. Ha scoperto la verità e non si è scomposto minimamente”. Poi ‘ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto fare una battuta: “Mica sono Amanda Lear che ha chiuso da un pezzo la sua boutique! Il mio atelier, per fortuna, non è ancora andato in fallimento”.

Cristiano Malgioglio odia le feste e i compleanni

Nel corso della lunga intervista al settimanale Chi, Cristiano Malgioglio ha confidato che a letto si ritiene molto passionale e la sfoggia sotto le lenzuola. Ricordiamo che un paio di settimane fa il cantautore catanese ha compiuto gli anni ricevendo una sorpresa in diretta da parte di Barbara D’Urso.

Il professionista, però, ha rivelato di odiare i compleanni e di non amare le feste: “C’è chi dice che ho un’età, chi un’altra. Io li lascio scrivere, tanto ora anche io ho un amore che mi abbraccia senza stringermi”.