Mediaset fa fuori Alessia Marcuzzi e Nicola Savino: nuovi conduttori a Le Iene Show

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino non condurranno Le Iene Show

Da un paio di settimane Le Iene Show sono tornate in onda su Italia 1 dopo il lungo stop dovuto alla positività di un inviato del programma di Parenti. Mediaset ha annunciato che il format si prolungherà fino al 23 giugno 2020 ma non saranno presenti Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Ebbene sì, i due conduttori sono stati tagliati fuori e, rispetto al passato ci sarà solo un appuntamento settimanale piuttosto che due. Quindi alla guida della storica trasmissione ci saranno sei iene: Giulio Golia, Matteo Viviani, Filippo Roma, Nina Palmieri, Veronica Ruggieri e Roberta Rei. Quindi, si alterneranno una settimana i maschi e quella successiva le donne.

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino tornano in autunno 2020

Stando al portale web DavideMaggio, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino dovrebbero tornare alla guida de Le Iene Show il prossimo autunno, ovvero ad ottobre 2020. Una stagione da dimenticare visto che è stata ferma per due mesi a causa del Coronavirus.

Infatti un’inviato del format scritto da Davide Parenti è risultato positivo al Cavid-19, quindi di conseguenza si è dovuto chiudere tutto. Qualche settimana fa sul web girava voce che la Pinella e il collega potessero ritornare a maggio con il secondo appuntamento settimanale de Le Iene Show. Ma a quanto apre dovranno aspettare ancora alcuni mesi sempre se Medieset non cambi idea.

Lo scherzo a Natalia Paragoni crea polemiche

Nel frattempo gli ascolti de Le Iene Show continuano a salire, infatti la media di ogni puntata è di circa 2,2 milioni di telespettatori. Nell’appuntamento di martedì 12 maggio 2020 è andato in onda lo scherzo ai danni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Natalia Paragoni.

La ragazza è andata in incandescenze perché le hanno fatto credere che il fidanzato Andrea Zelletta l’aveva tradita con un’altra donna e che addirittura quest’ultima fosse incinta. Ma il comportamento violento ed isterico della giovane non è piaciuto per niente al pubblico di Italia 1 e agli utenti web che si sono riversati sui social network per criticarla.