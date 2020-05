“Ho imparato a farmela da solo…”: Alberto Matano, la confessione a La vita in diretta

Alberto Matano fa una rivelazione in diretta

Nonostante sia un giornalista tutto di un pezzo, nella seconda puntata settimanale de La vita in diretta, Alberto Matano ha fatto sorridere il pubblico di Rai Uno.

Collegandosi con Giovanna Botteri che si trova a Pechino, quest’ultima ha fatto vedere delle immagini della riapertura dei barbieri e e parrucchieri in Cina.

La collega che di recente era finita al centro delle polemiche per un servizio di Striscia, ha ironizzato così: “I cinesi non possono più fare la barba quando vanno dal barbiere, non potendosi togliere la mascherina”. A quel punto l’ex mezzo busto del Tg1 ha replicato in questa maniera: “Possono fare come ho fatto io, che ho imparato a farmela da solo durante la quarantena. Si fa anche questo”.

Alberto Matano condurrà La vita in diretta in solitaria?

Nel frattempo sul web si continua a parlare della prossima edizione de La vita in diretta. Stando a quello che ha riportato La Stampa, da settembre prossimo alla guida del rotocalco di rai Uno ci sarà solamente Alberto Matano. Quindi una conduzione in solitaria con l’addio della collega Lorella Cuccarini.

Del possibile allontanamento della soubrette romana se ne era parlato settimane fa, aggiungendo anche che la donna avesse delle tensioni col giornalista calabrese. Rumor immediatamente smentito dal diretto interessato affermando che tra loro due i rapporti sono pacifici e addirittura ha speso delle parole al miele per lei. Da qualche ora, invece, l’indiscrezione che vedere Matano da solo alla conduzione del contenitore televisivo di cronaca e spettacolo.

I possibili conduttori estivi del rotocalco pomeridiano di Rai Uno

Oltre alle indiscrezioni sulla prossima stagione autunnale de La vita indiretta, i vertici di Viale Mazzini sanno lavorando anche sulla versione estiva del rotocalco di Rai Uno. Ad oggi per sostituire il giornalista Alberto Matano a luglio e agosto 2020 è in pole position Pino Strabioli. Ma al momento non c’è ancora nessuna ufficialità. Mentre sul volto femminile tempo fa si parlava di Serena Bertone, attualmente alla guida di Agorà su Rai Tre.