Francesca Fialdini ruba il posto a Caterina Balivo? Il possibile futuro di Vieni da me

Caterina Balivo lascia Vieni da me?

Nelle ultime ore sul web gira con insistenza la voce di un possibile addio di Caterina Balivo a Vieni da me, il rotocalco che la stessa ha creato un paio di anni fa insieme alla Rai. Le ragioni? Al momento non ci sono informazioni in merito ma sembra che la professionista napoletana vorrebbe allontanarsi dalla fascia quotidiana per trascorrere più tempo con la famiglia.

Ricordiamo che la 40enne è madre di due figli piccoli: Guido Alberto e Cora, entrambi avuti da Guido Maria Brera. Ovviamente non vuol dire che il pubblico non vedrà più la Balivo sul piccolo schermo. Stando al portale Tv Blog, i vertici di Viale Mazzini avrebbero già la sua sostituta. Stiamo parlando di Francesca Fialdini che dallo scorso ottobre è alla guida di Da noi…A ruota libera.

Francesca Fialdini rimpiazza la Balivo?

Stando a delle indiscrezioni Caterina Balivo vorrebbe affrontare delle nuove sfide televisive dopo anni di programmi pomeridiani: prima Detto Fatto e poi Vieni da me. Secondo quanto riportato dal sito Tv Blog, i dirigenti della Rai starebbero pensando a Francesca Fialdini come possible nuova conduttrice del format della prima rete. Ma se ciò fosse vero che fine farà la professionista partenopea?

Sembrerebbe che la 40enne possa approdare nella fascia pomeridiana domenicale, quindi tra Domenica In e L’Eredità. In questo modo la donna ha più tempo a disposizione per la sua famiglia ma nello stesso tempo continuerà a lavorare in tv. C’è da sottolineare che sono solo dei rumors e non c’è nulla di ufficiale.

Vieni da me rischia di essere cancellato?

Ma non è finita qui. Stando al sito internet Chetvfa, Vieni da me potrebbe essere cancellato dal palinsesto autunnale di Rai Uno. Infatti, ad oggi il rotocalco pomeridiano di Caterina Balivo non ha trovato la conferma da parte di Magnolia, società che lo produce.

Inoltre c’è da capire se la professionista napoletana andrebbe ad occupare la fascia domenicale dopo Mara Venier, condurrebbe lei Da noi…A ruota libera, oppure una trasmissione tutta nuova.