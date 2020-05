Il web attacca Paola Caruso: ‘Non puoi definirti un’artista’

Il web attacca Paola

L’avvento del Coronavirus ha creato dei disagi all’intera popolazione italiana. Anche il mondo dello spettacolo ne ha risentito al punto tale da sospendere o annullare la messa in onda di tanti programmi televisivi. Alcuni hanno ripreso le registrazioni, come Uomini e Donne e Amici Speciali di Maria De Filippi.

Altri, invece, hanno sempre aggiornato sugli sviluppi del Covid. Parliamo soprattutto di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Quest’ultima si presenta nello studio senza il pubblico, ma solo con gli ospiti tenuti a distanza. Una delle sue opinioniste, Paola Caruso, non può accettare l’invito della conduttrice perché dovrebbe muoversi con i mezzi pubblici. Nonostante ciò ha avuto modo di catturare l’attenzione con una dichiarazione.

‘Nessuno si preoccupa di noi artisti. Pesano solo ai calciatori’

Il web attacca Paola per un suo sfogo fatto durante un’intervista per un settimanale di gossip. A causa della pandemia molti hanno perso il lavoro. Ciò significa non avere entrate che possano garantire un futuro dignitoso. L’ex Bonas di Avanti un altro non può contare sul supporto di un partner. Da poco ha interrotto la relazione con Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island.

Poiché desidera dare al figlio solo il meglio, deve contare sulle sue forze. Si è lamentata del fatto che lei e gli altri artisti del mondo dello spettacolo non sono aiutati in nulla. Lo stato italiano si preoccupa dei calciatori mentre loro sono abbandonati a loro stessi. Guadagnano cifre pazzesche e dovrebbero tutti darli in beneficenza per fronteggiare questo delicato periodo storico dell’umanità.

Le sue dichiarazioni hanno spinto molti utenti social a esprimere la propria opinione e i più cattivi non hanno pesato le parole. Le ha detto che non può definirsi un’artista perché non ha talento. Inoltre ha visibilità solo grazie ai reality e ai programmi di Barbra D’Urso. Sicuramente questi commenti non saranno graditi dal destinatario. Ragion per cui non ci resta che attendere.

Le relazioni di Paola

Nei primi mesi del 2020 Paola ha avuto modo di confrontarsi con Moreno Merlo a Live- Non è la D’Urso. L’esito è stato catastrofico perché non sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Si sono accusati a vicenda fino a rinfacciare l’impossibile. Ancor prima Paola ha discusso animatamente con Francesco Caserta, il padre del figlio Michelino, per la questione della paternità. L’unico con il quale ha buoni rapporti è Ivan Gonzalez.